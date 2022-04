2 apr 2022 16:35

“IL SECOLO XIX” RISPONDE A FERRUCCIO SANSA (CONSIGLIERE REGIONALE DI OPPOSIZIONE IN REGIONE LIGURIA) DOPO GLI ATTACCHI A TOTI PER LA SPEDIZIONE A DUBAI: “INCORRE IN QUALCHE DIMENTICANZA E IMPRECISIONE. DICE “NEMMENO TV E GIORNALI HANNO RISPOSTO” A PROPOSITO DEI COSTI DELLA MISSIONE. PERCHÉ ALLA DIREZIONE DEL SECOLO XIX NON È MAI ARRIVATA ALCUNA RICHIESTA. NON AVREMMO AVUTO PROBLEMI A DIRE CHE IL NOSTRO GIORNALISTA È ANDATO A SPESE DEL GIORNALE, NON CON I SOLDI PUBBLICI DELLA REGIONE, CIRCOSTANZA CHE SANSA OMETTE DI ESPLICITARE ANCHE SE CITA PIÙ VOLTE IL NOSTRO GIORNALE”