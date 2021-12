6 dic 2021 11:28

“È UN SEGGIO PARLAMENTARE, NON UN BANCO A ROTELLE!” - MATTEO RENZI STRONCA IN PARTENZA LA GENIALE IDEA DEL PD DI CANDIDARE CONTE PER LA CAMERA: “REGALARE IL SEGGIO SICURO AL PREMIER DEL SOVRANISMO, ALL'AVVOCATO CHE NON VEDEVA DIFFERENZA TRA GIUSTIZIALISMO E GARANTISMO SIGNIFICHEREBBE SUBALTERNITÀ TOTALE. SE DAVVERO SARÀ CONTE IL CANDIDATO DEL PD, CI ATTENDE UNA BELLISSIMA CAMPAGNA ELETTORALE NEL COLLEGIO DI ROMA CENTRO"