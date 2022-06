9 giu 2022 16:36

“SEI UN PAGLIACCIO” – CHE SUCCESSO IL TOUR ELETTORALE DI CONTE IN GIRO PER L’ITALIA! IN SICILIA SI È MESSO A BATTIBECCARE CON UN CITTADINO CHE GLI HA DATO DEL CLOWN: “QUAL È LA TUA POSIZIONE POLITICA? SE NON ME LA SAI SPIEGARE, IL PAGLIACCIO SEI TU” – QUEL PARAGURU DI PEPPINIELLO APPULO HA ALLONTANATO LA SCORTA E HA AGGIUNTO: “NON LO TROVI UN POLITICO CHE VIENE, TI GUARDA NEGLI OCCHI E TI SPIEGA” (CONTENTO LUI) - VIDEO