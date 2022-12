“SEI A PALAZZO CHIGI, BASTA FARE LA GRUPPETTARA DI DESTRA” – LUCIA ANNUNZIATA ATTACCA GIORGIA MELONI PER LE POLEMICHE CON I GIORNALISTI ALLA CONFERENZA STAMPA SULLA MANOVRA: “DRAGHI AVEVA UNO STANDING ISTITUZIONALE CHE MELONI ANCORA NON SI È GUADAGNATA. DEVE ANCORA ENTRARE NEI PANNI DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. LA VEDO PROPRIO STRETTA IN QUESTO INCARICO…” – VIDEO

lucia annunziata corrado formigli piazza pulita

Lucia Annunziata attacca Giorgia Meloni sul suo comportamento nei confronti dei giornalisti da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, nella puntata del 1 dicembre: "Meloni polemizza coi giornalisti? Draghi aveva uno standing istituzionale che Meloni ancora non si è guadagnata. Hai un titolo, sei a Palazzo Chigi, hai i voti, basta fare la gruppettara di destra". E ancora, dice la conduttrice giornalista riferendosi alla premier: "Entra nei panni della presidenza del Consiglio. La vedo proprio stretta ancora in questo incarico".

lucia annunziata a piazzapulita contro giorgia meloni

Detto questo, sottolinea Lucia Annunziata: "Giorgia Meloni è leader legittimo, negli ultimi dieci anni per fermare la destra si sono fatte esperienze di governo spurie. Lei è la prima persona che prende voti, vince e si impone".

Quanto a Giuseppe Conte, prosegue la giornalista. "Lo stimo per molti versi ma lui non ha il dna del Cinque Stelle. È come un innesto, può funzionare ma al momento non ha il dna del Movimento, è un altra cosa". Insomma, per la Annunzia l'ex premier "è un avvocato, il classico legale che conosce molto bene le tattiche del lavoro, quelle di discussione e come si crea un caso e lo si porta avanti". In sostanza la giornalista definisce il leader pentastellato "un tattico".

