Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it/pd-enrico-letta-si-salvinizza-sui-social-e-i-renziani-lo-lapidano/

La pubblicazione da parte del Fatto Quotidiano dell'estratto conto di Matteo Renzi in un articolo sulla Fondazione Open ha scatenato un putiferio in rete, facendone anche un caso istituzionale e inducendo il leader di Italia Viva ad annunciare strascichi giudiziari in sede penale e civile contro il quotidiano diretto da Marco Travaglio.

Dopo un attestato di solidarietà a Renzi da parte di Guido Crosetto, su Twitter per tutta la giornata di ieri ha imperversato l'hashtag #iostoconrenzi, con molti commentatori che sottolineavano il peculiare silenzio del Segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

Il quale in serata è comparso sui social network per pubblicare la foto di un bicchierino di ponce al mandarino con la didascalia "Seratona alla grande...". Uno strano tweet che praticamente a tutti è parso un commento ironico sul caso del giorno, ovvero la vicenda dell'estratto conto del nemico Renzi pubblicato dal Fatto.

Letta è stato subissato da una marea di commenti negativi da parte di renziani inferociti, che lo hanno definito "peggio di Salvini", avvezzo a pubblicare foto di bevande e cibi per deridere gli avversari (e per questo più volte criticato dagli esponenti del Partito Democratico).

Insomma, chi si aspettava un post di solidarietà a Renzi da parte del Segretario del Pd si è invece trovato una frase sarcastica con la foto di un bicchierino di ponce alla livornese Vittori. Parola quest'ultima in bella vista e troppo vicina al termine "vittoria" per non sembrare l'esplicito riferimento a una rivincita contro il suo acerrimo nemico messo alla berlina dal Fatto Quotidiano.

Il flemmatico Letta ha abbandonato il suo classico aplomb nella comunicazione e si è dunque inesorabilmente "salvinizzato"? Attendiamo con trepidazione gli sviluppi di questa inattesa metamorfosi.

