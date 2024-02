26 feb 2024 14:54

“SEI UN PREPOTENTE, SEI FUORI DI TESTA, RAGAZZO” – GIUSEPPE CONTE BATTIBECCA CON UNO STUDENTE ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO LE MANGANELLATE DELLA POLIZIA A PISA. IL GIOVANE LO ACCUSA: “IL GOVERNO IN CUI ERI IN MAGGIORANZA CON IL PD MI HA APERTO LA TESTA, CI AVETE MANGANELLATO” – MA PEPPINIELLO NON CI STA E CONTROBATTE: “STAI QUI A FA SOLO CASINO, PARLI SOLO TU”. E LO ACCUSA DI CREDERE ALLA “DISINFORMAZIONE” (DETTO DAL LEADER DEL PARTITO DI BEPPE GRILLO…) - VIDEO