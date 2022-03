10 mar 2022 16:55

“SENZA IL GAS RUSSO E’ UNA TRAGEDIA SOCIALE” - IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, ROBERTO CINGOLANI: "CON GLI ACQUISTI DI GAS STIAMO FINANZIANDO UNA GUERRA CHE A NOI NON PIACE. IL COLLEGA TEDESCO DICEVA: NON POSSIAMO CHIUDERE E FERMARE TUTTA L'ECONOMIA, ALTRIMENTI DIVENTA UNA TRAGEDIA SOCIALE IN GERMANIA. VALE ANCHE DA NOI, ONESTAMENTE…”