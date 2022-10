“SERVONO DEGLI ATTACCHI PREVENTIVI CONTRO LA RUSSIA, LA NATO DOVREBBE RENDERE IMPOSSIBILE A MOSCA L’USO DI ARMI NUCLEARI” – VOLODYMYR ZELENSKY, CANDIDATO AL NOBEL PER LA PACE, SI FA PRENDERE LA MANO E INVOCA UN BOMBARDAMENTO DIRETTO SUL TERRITORIO RUSSO, A SCOPO DI DETERRENZA. SAREBBE UN PRETESTO PERFETTO PER FAR INCAZZARE ANCORA DI PIÙ PUTIN E SCATENARE DAVVERO UNA GUERRA MONDIALE – LA RISPOSTA PACATA DI MEDVEDEV: “GLI PSICHIATRI EDUCATI DOVREBBERO ESEGUIRE UNA TRAPANAZIONE PREVENTIVA DEL CRANIO SU QUESTO IDIOTA” – VIDEO: IL DEEPFAKE CHE GIRA SU TWITTER CON ZELENSKY CHE CHIEDE DI SGANCIARE BOMBE NUCLEARI

ZELENSKY: NATO IMPEDISCA A MOSCA DI USARE ARMI NUCLEARI

"La Nato dovrebbe rendere impossibile alla Russia l'uso di armi nucleari, servono degli attacchi preventivi": lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in videoconferenza con il think-tank australiano Lowy Institute riportato dall'agenzia di stampa Ucraina-Interfax."Gli attacchi preventivi servono per fargli capire che cosa li aspetta se dovessero usare le armi nucleari, non bisogna aspettare che accada il contrario" ha insistito Zelensky, che ha parlato in videoconferenza con il think-tank australiano Lowy Institute.

GUERRA IN UCRAINA

'RAID PREVENTIVI IN RUSSIA',SCONTRO MOSCA-KIEV SU FRASI ZELENSKY

Nuovo scontro tra Russia e Ucraina sulla minaccia nucleare. A scatenarlo sono alcune frasi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pronunciate in videocollegamento con il think tank Australian Lowy Institute, sulla possibilità di un attacco preventivo contro Mosca per impedirle di usare l'atomica.

bandiera bianca sul carro armato russo

"Che cosa dovrebbe fare la Nato? Escludere la possibilità dell'uso di armi nucleari da parte della Russia. Ma la cosa più importante - mi sto rivolgendo di nuovo alla comunità internazionale - è com'era prima del 24 febbraio", quando è iniziata l'invasione di Mosca: "raid preventivi, in modo che sappiano cosa accadrà se usano" l'atomica, "e non il contrario, aspettare che sia la Russia a colpire'', ha detto il leader di Kiev.

Parole subito riprese polemicamente dai vertici di Mosca, compreso il vicepresidente del Consiglio della Federazione della Federazione russa Dmitry Medvedev. "Zelensky ha dichiarato la necessità di attacchi nucleari preventivi sulla Russia. Gli psichiatri educati dovrebbero eseguire una trapanazione preventiva del cranio su questo idiota.

PUTIN ZELENSKY

Fino a quando non creerà problemi ancora maggiori per la sua gente e tutti gli altri", ha scritto su Telegram l'ex presidente russo. "Le dichiarazioni di Zelensky non sono altro che un appello all'inizio di una guerra mondiale con conseguenze terribili e imprevedibili", ha denunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo la presidenza ucraina, tuttavia, le dichiarazioni sono state fraintese. "Il presidente parlava del periodo precedente al 24 febbraio. Si sarebbero dovute usare misure preventive all'epoca per impedire alla Russia di scatenare una guerra. Vi ricordo che le sole misure discusse all'epoca erano le sanzioni preventive", ha replicato il capo ufficio stampa di Zelensky, Serhiy Nikiforov.

