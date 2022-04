“ENTRO LA FINE DELL'ANNO SI POTREBBE ARRIVARE A UN MANDATO DI CATTURA INTERNAZIONALE PER PUTIN” - L’EX GIUDICE CUNO TARFUSSER: “SE COSI’ FOSSE, LA SUA CAPACITÀ DI MUOVERSI SULLA SCENA INTERNAZIONALE DIMINUIREBBE FORTEMENTE. SE ANDASSE IN UNO DEI 123 PAESI CHE HANNO RATIFICATO LO STATUTO DI ROMA RISCHIEREBBE L'ARRESTO - IL PUNTO È RACCOGLIERE PROVE "GENUINE", COSA NON FACILE IN UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO APERTO. SE CI FOSSERO, LE PROVE PER L'ATTACCO ALL'OSPEDALE E AL TEATRO DI MARIUPOL, LE FOSSE COMUNI E I CIVILI UCCISI NELLE STRADE DI BUCHA BASTEREBBERO PER UN'INCRIMINAZIONE”