“A SETTEMBRE LA RABBIA ESPLODE” - INTERVISTONA ALL’ULTIMO COMUNISTA, MARCO RIZZO: “PER LA PRIMA VOLTA ANCHE IL POPOLO METTE IN DISCUSSIONE IL DOGMA DEL CAPITALISMO DI FINANZA. LA STRAGE DEI NONNI HA COLPITO UN ALTRO ANELLO DI ECONOMIA ITALIANA INFORMALE E SOMMERSA, IL WELFARE PARENTALE. I GIOVANI CHE CAMPAVANO SULLE PENSIONI DEGLI ANZIANI” - “LA GENTE NON NE PUÒ PIÙ DI CHI DEPREDA IL PAESE EVADENDO LE TASSE” - L’ATTACCO SU MASCHERINE, ALITALIA, GRILLO, IL M5S, FCA E JOHN ELKANN: “A REPUBBLICA PASSIAMO DA SCALFARI A UN MILIARDARIO CHE NON PAGA LE TASSE IN ITALIA”

MARCO RIZZO

Luca Telese per “la Verità”

Come sta, onorevole Rizzo?

«Insomma. Il lockdown del coronavirus è duro per tutti, per qualcuno di più».

Lei non è entrato nella fase 2?

«No. Purtroppo uno dei miei figli - fra l' altro trentenne - è malato di artrite psoriatica. Quindi sotto farmaci, e immunodepresso».

Quindi a rischio?

«Purtroppo sì. Noi tutti in famiglia dobbiamo tenere una attenzione doppia».

Del tipo?

«Non prendiamo l' ascensore. Usiamo sempre... guanti e mascherina. E adesso...».

Sento che ha un po' di fiatone.

«Sto salendo al settimo piano con il bucato da stendere, mascherina e guanti. Ovviamente a piedi».

Capisco.

«Forse si potrebbe anche partire da qui: questa brutta bestia non ha colpito tutti in modo uguale. Ha colpito - di più - sul piano sanitario, i più deboli. Gli anziani, chi era malato, i disabili, gli immunodepressi...».

E sul piano economico?

«Farà lo stesso. Ma di più e peggio. E se vuole le spiego perché».

Marco Rizzo: comunista irriducibile, antagonista, nemico - come dice lui stesso - non solo «della destra sovranista di cartone», ma anche «della sinistra globalista europeista e di regime». In questa intervista spiega perché, secondo lui, il centrosinistra cadrà per gli effetti del Covid.

MARCO RIZZO

Onorevole Rizzo, lei pronostica una disfatta del governo. Ma lo fa da 7 anni. Che prove ha per le sue tesi?

«Intanto, nei 7 anni di crisi che abbiamo vissuto la società italiana è cambiata».

In che senso?

«Si è proletarizzato il ceto medio. Si sono impoveriti interi settori produttivi».

Quindi?

«Il Paese che è entrato nella crisi del coronavirus era già un Paese malato. E, se non era malato, era come mio figlio: immunodepresso, non certo per colpa sua. Ma più vulnerabile».

GIUSEPPE CONTE E DONALD TRUMP

E poi?

«Questo governo, sostanzialmente, ha messo chi stava in difficoltà nelle mani delle banche. E penso di poter dire che non mi pare una buona terapia».

Spieghiamolo.

«Ma lo capiscono tutti! Le banche fanno le banche. Selezionano, pongono condizioni, esaminano... era ovvio».

C' era un' altra via?

«Il fondo perso».

Pare facile a dirlo.

«Lo hanno fatto nell' America di Trump. Ma scusi, uno che aveva un bar, e che per stare chiuso spende 6.000 euro al mese solo per affitti e bollette, questo prestito - ammesso che lo riceva - quando lo restituisce?».

MARCO RIZZO

Le rate partono tra due anni.

«Noi, fra un anno, saremo al meno 20% di Pil. Tra poco, purtroppo, crolla il settore turismo».

Senza se e senza ma?

«Lei andrebbe in vacanza a Wuhan? Spero di sbagliarmi, ma temo che in Italia, dopo la campagna sciacallesca contro gli untori, non verrà nessuno».

La Gran Bretagna ci ha superato per morti, proprio in queste ore.

«Ma per chi prenota, la percezione indotta dai media conta più dei dati. Viene meno un settore che impiega 4 milioni di persone e realizza il 15% del Pil. E poi...».

ANZIANI E CORONAVIRUS

Cosa?

«Anche il turismo interno è colpito: molti non hanno i soldi. Molti non hanno più le ferie. Molti non hanno né gli uni né le altre!».

Prosegua.

«La strage dei nonni - se lo faccia dire da me che sono piemontese - ha colpito un altro anello di economia italiana informale e sommersa, ma non per questo meno vitale».

Quale?

«Il welfare parentale. I giovani che campavano sulle pensioni degli anziani, come se avessero delle rimesse generazionali».

E ora?

coronavirus ospedale

«Tutto finito, c' è gente disperata. La crisi che sta già iniziando sarà devastante».

Lei sconfina nel comunismo apocalittico, che in questi anni ha dato sempre per morto il capitalismo.

«Mi creda: per la prima volta vedo che anche il popolo mette in discussione il dogma di questo sistema folle, il capitalismo di finanza. E proprio dopo il Covid».

Mi deve portare delle prove.

«Non vede che il clima è cambiato? Le pare normale che sono bastati due mesi di break per mettere in ginocchio l' intero mondo?».

Si potrebbe obiettare che questa è la prima pandemia.

«Sì, ma la gente ha capito che il paracadute non c' era. Si ferma la giostra per 60 giorni e tutto crolla? Non è un organismo sano. E gli effetti già si vedono».

coronavirus in ospedale

Quali?

«Solo a dire sanità pubblica fino a ieri eri un appestato. Adesso destra, sinistra e centro dicono "prima la sanità pubblica". Se parli di privato sei morto».

Dopo quello che è accaduto era ovvio.

«Mica tanto. Oggi i medici sono come i pompieri americani dopo l' 11 settembre».

E poi?

«Fino a ieri se dicevo che i vincoli di bilancio non andavano rispettati ci davano dei matti, perché il dogma folle del "non sforare" era indiscutibile».

CONTE MERKEL SANCHEZ MACRON

E non è più così?

«Beh, i vincoli sul Pil sono sospesi, e l' invito a non rispettare i parametri di bilancio è arrivato addirittura da Draghi nel suo celebre articolo sul Financial Times!».

Ma per via della crisi!

«Lo so. Ma la gente si chiede: se si possono ignorare oggi, perché non si dovrebbe farlo domani?».

Forse lei è troppo ottimista.

«Al contrario: hanno governato con disumanità e miopia, e nessuno si ribellava, oggi che promettono soldi c' è più possibilità che le persone si incazzino».

Va dimostrato.

«Sta crescendo di ora in onda l' esercito dei non garantiti che non arrivano a fine mese. È accaduto altre volte. Sono le partite Iva. Sono gli autonomi. Sono i giovani».

LEOPOLDA 10 - MATTEO RENZI

Molti erano già in sofferenza.

«Ma avevano ancora la speranza di collocarsi: non a 25 anni, ma a 35 sì».

E ora?

«Adesso ti incazzi perché sei parte di un ceto medio evoluto, che spesso ha studiato, e che stavolta non vede domani. Magari hai investito tutto in un b&b e sei alla canna del gas».

Lei vorrebbe statalizzare tutto?

«Non sia malizioso. Ragioni al contrario. La cosa divertente è Renzi che dice: "Non vogliamo sovietizzare"».

John Elkann ph Bob Krieger

Parlava dello Stato nei consigli di amministrazione.

«Io direi "democratizzare", piuttosto. Vogliono soldi pubblici e profitti privati? Ecco un altro tema su cui la gente si incazza. Pensi a cosa era Renzi e a cosa è diventato, con il suo 2 virgola!».

Mi faccia un esempio concreto.

«Le mascherine: se sono obbligatorie è ingiusto che qualcuno ci guadagni. Giusto che si diano gratis e che le faccia lo Stato, per me».

I farmacisti si arrabbiano.

«Guadagneranno su qualcos' altro. Ecco un cambio di mentalità».

Dicono: ma lo Stato nomina già i manager pubblici.

«E a chi serve un boiardo di Stato se non a sé stesso?».

Lei chi ci vuole nei cda?

JOHN ELKANN MAURIZIO MOLINARI

«Le migliori maestranze: i dirigenti che sanno. Adesso finalmente si può dire che una Fca senza Elkann funzionerebbe meglio che con lui alla guida?».

È sicuro?

«Elkann non è Valletta. Non è un produttore».

E chi è?

«Uno che non fa più prodotti perché ama vivere di rendita».

Facciamo un altro esempio.

«Alitalia va incontro a una crisi drammatica. Come fai a garantire i lavoratori? E le altre compagnie come vivono senza turismo? Serviranno compagnie di bandiera».

Perché?

«Voleranno soltanto i ricchi».

Lei sta diventando un comunista sovranista?

«Io sono il contrario di Elkann: a favore dell' Internazionalismo, ma contro il cosmopolitismo».

E chi sono i cosmopoliti?

giovanni ferrero 5

«Quelli che espongono il tricolore ma lo depredano».

Altro esempio.

«Adesso diventa intollerabile - da Ferrero alla Ferrari - che paghi le tasse in Olanda, arricchendo chi ci vuole cacciare».

Lei batte sempre sulla Fca.

«Elude le tasse. E l' Unione europea dei paradisi fiscali schiaccia l' Italia. Basta».

E l' America?

«Lasciamo perdere: non funziona più nemmeno la buona vecchia Cia».

Parla delle spie?

donald trump xi jinping

«Ma certo! Non hanno fatto capire a Trump che gli italiani si sentono abbandonati dallo zio Sam».

Anche l' America è colpita.

«Bene, ma arrivano gli aiuti di cinesi, vietnamiti e cubani! Come fa Trump a dire "Non posso"? Infatti le contromosse sono arrivate, ma tardi».

Quali contromosse?

«L'atlantizzazione di Repubblica».

Cosa c' entra la nomina di Maurizio Molinari con la geopolitica?

«È un modo per attrezzarsi alla guerra che verrà. Un giornale di sinistra diventa filo padronale e filo americano».

Lo dice senza prove.

eugenio scalfari foto di bacco

«La prova è che passiamo da Scalfari a un miliardario che non paga le tasse in Italia».

E il M5s?

«Conte parla al Paese su Youtube. Usando un altro miliardario che non paga le tasse in Italia».

È evidente che non le piacciano i miliardari.

«Non mi piace chi elude le tasse. Ma in questo caso pensi a Grillo, che voleva socializzare la Rete, e che è stato assimilato e digerito dal sistema».

Parla del M5s?

grillo e conte

«Il Pd era già europeista e cosmopolita, strumento delle élite. Loro si sono liquefatti nel governo. Il meetup ormai sta a Montecitorio. Gli attivisti sono diventati portaborse nei ministeri».

E lei a chi guarda?

«Agli avvocati proletarizzati che mollano lo studio e si mettono a insegnare».

Perché?

«Per avere uno stipendio certo. Il Covid fa saltare la forbice tra garantiti e non garantiti. E a settembre la rabbia esplode, si fidi di me».