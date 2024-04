“IL SETTIMANALE 'LE POINT' RIVELÒ CHE, NEI SUOI PRIMI TRE MESI DI PRESIDENZA, MACRON AVEVA SPESO 26 MILA EURO PER I SERVIZI DELLA MAKE-UP ARTIST NATACHA M” – DA “ANTEPRIMA, LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”

Estratto da www.lastampa.it - 26 Agosto 2017

Mentre si prepara a varare la sua riforma del lavoro, osteggiata dai sindacati, scoppia una nuova polemica sul presidente francese, Emmanuel Macron, beccato - benché abbia solo 39 anni - a spendere ben 26.000 euro per una visagista, Natacha M., ed in cosmetici per uomo, nei soli primi 100 giorni all’Eliseo.

A rivelare il conto in belletti e anti-rughe dell’Eliseo - due fatture di 10.000 e 16.000 euro non per la ben più agee madame Macron, 64 anni - è stata la rivista Le Point. Cifra confermata dall’Eliseo spiegando che il grosso dell’importo è per l’artista del make-up freelance - non assunta a tempo pieno - che da metà maggio si occupa dell’algido viso del presidente. […]

