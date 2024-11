“SFACELON” MUSK, UNO CHE APPENA PARLA FA DANNO - MR TESLA CRITICA LA NUOVA COMMISSIONE EUROPEA DEFINENDOLA “ANTIDEMOCRATICA”: "IL PARLAMENTO EUROPEO DOVREBBE VOTARE DIRETTAMENTE SULLE QUESTIONI, NON CEDERE L'AUTORITÀ ALLA COMMISSIONE EUROPEA" - MUSK ORMAI ESONDA E MINACCIA ALEXANDER VIDMAN, IL COLONNELLO DELL'ESERCITO IN PENSIONE CHE DENUNCIÒ LE PRESSIONI DI DONALD TRUMP SU KIEV PER FAR INDAGARE I BIDEN: "È SUL LIBRO PAGA DEGLI OLIGARCHI RUSSI E HA COMMESSO TRADIMENTO CONTRO GLI STATI UNITI, PER IL QUALE PAGHERÀ" - NON SOLO: HA PUBBLICATO SU “X” I NOMI DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI CHE VUOLE CACCIARE, ORA CHE TRUMP L’HA MESSO A CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'EFFICIENZA DEL GOVERNO…

MUSK ATTACCA L'UE, LA COMMISSIONE È 'ANTIDEMOCRATICA'

elon musk

'Parlamento voti direttamnte sulle questioni, non ceda autorità'

(ANSA) - NEW YORK, 27 NOV - Elon Musk critica la nuova commissione europea, definendo l'organismo 'antidemocratico'. "Questo è antidemocratico. Il parlamento europeo dovrebbe votare direttamente sulle questioni, non cedere l'autorità alla commissione europea", afferma Musk su X dopo che il parlamento ha votato la nuova commissione.

MUSK ATTACCA IL COLONNELLO CHE DENUNCIÒ TRUMP, 'LA PAGHERÀ'

Nel mirino Vidman dopo l'itnervista contro il miliardario

(ANSA) - NEW YORK, 27 NOV - Alexander Vidman, il colonnello dell'esercito in pensione che ha denunciato le pressioni di Donald Trump su Kiev per far indagare i Biden, "è sul libro paga degli oligarchi russi e ha commesso tradimento contro gli Stati Uniti, per il quale pacherà".

elon musk

Lo afferma Elon Musk su X dopo l'intervista rilasciata da Vidman a Msnbc circolata sul web, nella quale ha detto che le interazioni del miliardario con il presidente russo Vladimir Putin sono "preoccupanti" in quanto Musk ha accesso ai segreti di stato e potrebbe lasciarseli sfuggire. Vidman è stato il responsabile per l'Ucraina nel consiglio per la sicurezza nazionale e ha testimoniato durante il primo impeachment di Trump.

LE PURGHE DI MUSK, SUL WEB I NOMI DI CHI VUOLE CACCIARE

Panico a Washington. Sindacato: 'Tattiche per seminare la paura'

WASHINGTON

elon musk al colosseo

(di Benedetta Guerrera) (ANSA) - WASHINGTON, 27 NOV - Nominato da pochi giorni tagliatore di teste del prossimo governo federale americano, Elon Musk è già diventato il terrore di tutti gli impiegati pubblici dopo aver pubblicato sul suo account X, che ha oltre 200 milioni di follower, i nomi di chi potrebbe finire presto sotto la sua scure. Il nuovo segretario al dipartimento per l'efficienza energetica, creato ad hoc da Donald Trump per ricompensare gli sforzi del suo first buddy in campagna elettorale, non ha mai fatto mistero di voler tagliare posti di lavoro e perfino intere agenzie - l'ultima finita nel suo mirino è quella per la tutela finanziaria dei consumatori - ma questa volta è andato oltre.

ELON MUSK AL COMIZIO DI TRUMP AL MADISON SQUARE GARDEN - FOTO LAPRESSE

Non solo ha ripubblicato un post dell'account 'Datahazard', che si definisce un "Think Tank non allineato per l'efficienza del governo", nel quale si accusava la "direttrice della diversificazione climatica presso la International Development Finance Corporation" di svolgere un lavoro "inutile, con i soldi dei contribuenti", con tanto di nome e cognome. Ma il patron di Space X, che fino ad un anno fa si definiva "super pro clima", ha pure commentato: "Ci sono così tanti lavori finti". Il post ha ricevuto più di 33 milioni di visualizzazioni e una tempesta di commenti negativi tanto che l'impiegata in questione è stata costretta a cancellare tutti i suoi account social.

elon musk intervistato da tucker carlson

Musk ha attaccato anche la direttrice dei prestiti del dipartimento dell'Energia che nel 2010 lo aiutò a lanciare Tesla con un finanziamento da ben 465 milioni di dollari. Nel tritacarne è finita pure una consulente senior del Dipartimento per l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano. Nel post ripubblicato dal miliardario si sosteneva che la donna "non dovrebbe essere pagata 181.648,00 dollari dai contribuenti americani per essere 'consulente' sul clima". E Musk ha commentato: "Forse dà consulenze incredibili", accompagnando la frase sarcastica da due emoji sorridenti.

elon musk al comizio di trump a butler, pennsylvania

"Queste sono tattiche che mirano a seminare terrore e paura tra i dipendenti federali", ha attaccato Everett Kelley, presidente della Federazione americana dei dipendenti governativi, che rappresenta più di 800.000 dei 2,3 milioni di impiegati pubblici. In un editoriale sul Wall Street Journal di qualche giorno fa Musk e il suo vice Vivek Ramaswamy hanno spiegato quale fosse la ricetta dell'efficienza, dandosi perfino una scadenza, il 4 luglio del 2026, il giorno dei 250 anni degli Stati Uniti: cancellazione di norme, tagli nell'amministrazione e risparmio dei costi. E hanno tenuto a sottolineare che il loro è un impegno da "volontari esterni e non da funzionari o dipendenti federali".

donald trump ed elon musk assistono al lancio di un razzo di spacex foto lapresse 7

"A differenza delle commissioni governative e dei comitati consultivi non ci limiteremo a scrivere rapporti. Noi taglieremo i costi", hanno avvertito i due titolari del Department for Government Efficiency, il Doge, sottolineando che il numero dei dipendenti federali da eliminare dovrebbe essere "direttamente proporzionale al numero di norme abolite". "La nostra stella polare sarà la Costituzione", hanno assicurato ma tra i corridoi dei palazzi governativi a Washington il panico è ormai seminato.