30 gen 2022 16:12

“SÌ, HO AVUTO DEI CONTATTI. CON ITALIA VIVA, CON LA LEGA E CON FRATELLI D’ITALIA” – SABINO CASSESE RACCONTA COME È STATO TIRATO IN MEZZO NELLA CORSA AL COLLE: “STRANO CHE MI ABBIA CERCATO LA DESTRA? IO ERO STATO INVITATO AD ATREJU” – “È GIUSTO CHE ABBIANO CERCATO DI LANCIARE DEI NOMI E FARE DEGLI ACCORDI, MA DOBBIAMO ESSERE FELICI PER L’ESITO DI MATTARELLA” – “SENTIRE LA DICHIARAZIONE DI DI MAIO MI HA FATTO PIACERE, È MOLTO IMPORTANTE” - VIDEO