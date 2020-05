“SI PUÒ DARE DEL TUTTO TORTO A OLANDESI E TEDESCHI?“ - BERSANI A 'PIAZZAPULITA' FA L’AMICO DEL GIAGUARO: “E’ POSSIBILE CHE IN ITALIA SOLO IL 6% DEI CONTRIBUENTI DICHIARI PIÙ DI 50MILA EURO?” – E POI PARLA DI COME ANDREBBE RIFORMATO IL SISTEMA FISCALE ITALIANO. “CHI HA DI PIÙ DEVE DARE DI PIÙ” – VIDEO

«Ma è possibile che in Italia il 46% dei contribuenti dichiari meno di 15mila euro e che solo il 6% dei contribuenti dichiarano più di 50 mila euro? Questi dati li leggono anche in Germania e in Olanda e ricavano una semplice conclusione: che gli italiani non vogliono tirar fuori i soldi che hanno». Così Pierluigi Bersani durante un'intervista a Piazzapulita, su La7, parlando di come andrebbe riformato il sistema fiscale italiano. «Chi ha di più deve dare di più» ha aggiunto l'ex dem.