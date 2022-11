10 nov 2022 11:53

“SI È SCELTO DI NON CERCARE LA PRIGIONE DI MORO. NON C’E’ ALCUN DUBBIO CHE POTESSE ESSERE SALVATO” – SU “OGGI” FABRIZIO GIFUNI, CHE INTERPRETA IL RUOLO DELLO STATISTA DC NELLA SERIE DI BELLOCCHIO IN ONDA SU RAI 1, PARLA DELLE RESPONSABILITA’ DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA E DI ANDREOTTI – “C'È STATO UN ACCORDO TRA ALCUNI UOMINI DELLO STATO DI ALLORA E LE BR, SU QUALE SAREBBE STATA LA VERITÀ DA TRASMETTERE AI POSTERI”