“SIAMO DAVANTI ALL’ENNESIMA PRESA IN GIRO DI OPEN ARMS” – SALVINI SE NE FREGA DEGLI APPELLI A FAR SBARCARE I MIGRANTI DALLA BARCA DELLA ONG: “PER GIORNI HA GIROVAGATO NEL MEDITERRANEO AL SOLO SCOPO DI RACCOGLIERE PIÙ PERSONE POSSIBILI. IN TUTTO QUESTO TEMPO SAREBBERO GIÀ ANDATI E TORNATI IN UN PORTO SPAGNOLO TRE VOLTE

Open Arms, Salvini: Emergenza medica? Balle, ennesima presa in giro ong

migranti sulla open arms 1 matteo salvini parla al senato 1

(LaPresse) - Il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa ha detto che dei 13 naufraghi sbarcati per “motivi medici” dalla Open Arms uno aveva una otite. Gli altri stavano bene. “Siamo davanti all’ennesima presa in giro della ong spagnola su nave spagnola, quella Open Arms che per giorni ha girovagato nel Mediterraneo al solo scopo di raccogliere più persone possibili per portarle sempre e solo in Italia. In tutto questo tempo sarebbero già andati e tornati in un porto spagnolo tre volte! Queste ong invece fanno solo battaglia politica, sulla pelle degli immigrati e contro il nostro Paese. Ma io non mollo”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Open Arms-Emergency: Autorizzare sbarco, in pericolo vite

(LaPresse) - "Da 15 giorni la nave Open Arms è in mare con 134 persone a bordo. La situazione sulla nave è drammatica: da 15 giorni donne, uomini e bambini vivono costretti in spazi ristretti nella paura e nell'incertezza di quello che succederà. Sono persone che hanno vissuto l'orrore dei campi di detenzione in Libia: torture, stupri, lavori forzati. Hanno già sopportato enormi sofferenze, non possiamo aggiungerne altre". Lo scrivono in una nota congiunta Oscar Camps fondatore di Open Arms e Gino Strada fondatore di Emergency. "Negli ultimi giorni le condizioni di salute psicofisica si sono ulteriormente aggravate con atti di autolesionismo e minacce di suicidio che rendono ingestibile la situazione e mettono in pericolo imminente di vita le persone a bordo. Bisogna agire nelle prossime ore. Chiediamo che sia immediatamente autorizzato lo sbarco a Lampedusa prima che si aggiungano altre tragedie a quelle già vissute", si legge ancora.

Open Arms, Camps: Italia ci tratta peggio dei delinquenti

migranti sulla open arms 1

(LaPresse) - "L'Italia ci tratta peggio dei delinquenti. Questo reclusione forzata viola le minime relative al trattameto dei detenuti adottate dal primo Congresso delle Nazioni Unite sul trattamento dei criminali". E' quanto scrive su twitter Oscar Camps, fondatore della ong Open Arms. "L'Italia non rispetta la sentenza del tribunale che afferma la necessità di assistenza immediata e urgente", aggiunge.

Orfini: Conte autorizzi sbarco Open Arms o basta letterine

(LaPresse) - "Il capo del governo è Conte. Se ci sono ancora persone sequestrate sulla Open Arms per un capriccio di Salvini la colpa è anche di chi non interviene per fermarlo. Presidente Conte, autorizzi immediatamente lo sbarco. Altrimenti ci risparmi le letterine indignate". Lo scrive su Facebook il deputato del Pd, Matteo Orfini.

Open Arms, Sassoli: Emergenza umanitaria, serve sbarco immediato

DAVID SASSOLI SERGIO MATTARELLA DI MAIO SALVINI CONTE

(LaPresse) - "Oggi la mia segreteria è entrata in contatto con il Comandante della missione Open Arms che ci ha descritto condizioni al limite del sopportabile. La situazione è diventata drammatica". Lo dichiara il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "Gli immigrati - continua il Presidente - sono bloccati sulla nave da 14 giorni a 1 km dal porto di Lampedusa, cedendo ad atti di autolesionismo e perdendo la percezione della realtà. Le condizioni igieniche a bordo sono ormai precarie ed è necessario consentire immediatamente lo sbarco. Auspico- conclude David Sassoli- che le autorità italiane capiscano la gravità e l'urgenza umanitaria a bordo della nave consentendo loro di entrare in porto oggi stesso".

migranti recuperati dalla open arms richard gere sulla open arms 5 CHEF RUBIO E RICHARD GERE SULLA OPEN ARMS richard gere sulla open arms 7 richard gere sulla open arms 6 richard gere sulla open arms 4 migranti sulla open arms richard gere sulla open arms 8 open arms richard gere sulla open arms 9 migranti