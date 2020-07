“SIAMO IN UNA FASE DI STALLO: IL NEGOZIATO SI STA RIVELANDO MOLTO COMPLICATO, PIÙ COMPLICATO DEL PREVISTO” - CONTE DURANTE UNA PAUSA DEI LAVORI DEL VERTICE EUROPEO DEL RECOVERY FUND SI METTE A FARE UN VIDEO: “CI STIAMO CONFRONTANDO DURAMENTE CON L'OLANDA E ALTRI COSIDDETTI 'PAESI FRUGALI'. SONO TANTE QUESTIONI SU CUI STIAMO ANCORA DISCUTENDO CHE NON RIUSCIAMO A SCIOGLIERE" – VIDEO

"Siamo in una fase di stallo: si sta rivelando molto complicato, più complicato del previsto. Sono tante questioni su cui stiamo ancora discutendo che non riusciamo a sciogliere". Durante una pausa dei lavori del Consiglio europeo sul Recovery fund a Bruxelles il premier Giuseppe Conte interviene in diretta Facebook per un aggiornamento: "Stiamo cercando e dobbiamo trovare una sintesi perché è nell'interesse di tutti ma certo anche mantenendo bene le coordinate più importanti, a partire dal fatto che gli strumenti per rispondere alla crisi devono essere proporzionati alla crisi ed effettivi, cioè efficaci.

La nostra risposta deve essere pronta, collettiva, solida, robusta. Ci stiamo confrontando duramente con l'Olanda e altri cosiddetti 'paesi frugali' che non condividono la necessità di una risposta così sussistente per quanto riguarda i susssidi e mettono in discussione i prestiti".

