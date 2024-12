“SIAMO UNA FORZA PROGRESSISTA, MA ALTERNATIVI ALLO SCHEMA DESTRA-SINISTRA” – GIUSEPPE CONTE, ARCHIVIATO GRILLO, INSISTE CON LA SUPERCAZZOLA DEL PARTITO "PROGRESSISTA INDIPENDENTE" (NE' DI DESTRA NE' DI SINISTRA) E FISSA I PALETTI PER UNA ALLEANZA COL PD SULLA BASE DI “UN ACCORDO PROGRAMMATICO” PRIMA DELLE ELEZIONI - MA RESTANO LE DISTANZE SU POLITICA ESTERA E UCRAINA - COME DAGO DIXIT, PEPPINIELLO SI FARA' DETTARE, PER LA GIOIA DI GIORGIA MELONI, LA LINEA DA MARCO TRAVAGLIO, NEMICO DEL "CAMPOLARGO"?

1.CONTE: M5S PROGRESSISTA SIAMO ALTERNATIVI ALLO SCHEMA DESTRA-SINISTRA

Claudio Bozza per il “Corriere della Sera” - Estratti

«Siamo una forza progressista, ma alternativi allo schema destra-sinistra». E poi: «Oggi noi proponiamo un progetto politico assolutamente alternativo alla destra di governo in Italia, che noi riteniamo reazionarie». Giuseppe Conte, forte della defenestrazione irreversibile di Beppe Grillo, atterra al Parlamento europeo per illustrare il suo piano politico a medio termine.

Ora la sua missione, conquistati pieni poteri alla votazione bis dell’Assemblea costituente, è quella di tentare il rilancio di un Movimento Cinque Stelle fiaccato dalle lotte intestine per il suo controllo e dai deludenti risultati alle recenti Regionali. Da Bruxelles, l’ex premier parla dei nuovi Cinque Stelle che ha in mente e detta le condizioni per provare a costruire quel «campo largo» mai nato davvero.

Le tensioni con i potenziali alleati sono evidenti, ma Conte evita accuratamente di attaccare il Pd, anzi ribadisce che i Cinque Stelle puntano «a un progetto alternativo alla destra di governo, più che conservatrice reazionaria e restauratrice». Del resto, sin dall’inizio della legislatura europea, i due capi delegazione all’Eurocamera, il pentastellato Pasquale Tridico e quello dem, Nicola Zingaretti, hanno sempre svolto il delicato lavoro di tessitori nei rapporti tra le due forze politiche.

E non sembra un caso che il primo appuntamento della giornata europea di Conte «il progressista» sia un convegno contro la criminalità organizzata, con in prima fila una nutrita pattuglia di esponenti del Pd: oltre all’ex segretario dem, ci sono anche Antonio Decaro e Raffaele Topo. Accantonato (per un giorno) il duello-telenovela con Grillo, l’ex premier rilancia il ruolo dei suoi eurodeputati «qui a Bruxelles orgogliosamente all’opposizione rispetto a una Commissione», che, attacca Conte, «pensa a una transizione militare e non alla transizione economica e sociale». Ma anche su questo punto nessun riferimento ai dem, che invece questa Commissione l’hanno votata.

Quindi Conte annuncia una lettera alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e a quella del Parlamento europeo Roberta Metsola per ribadire che invece di destinare 500 miliardi per la difesa e l’invio di nuove armi a Kiev, si usino queste risorse per l’automotive, 200 miliardi, e i rimanenti 300 miliardi per aumentare la competitività delle imprese europee. «Il governo sull’automotive — sottolinea — non ha una strategia, è ondivago». Quanto al Pd, si limita a dire di sperare che «come tutti gli altri gruppi, sostenga l’iniziativa».

2 - CONTE “PRIMA DELLE ELEZIONI PROGRAMMA PROGRESSISTA O NON SAREMO DELLA PARTITA”

Claudio Tito per “la Repubblica” - Estratti

«Quando si tornerà al voto, a scadenza naturale o magari prima, ci confronteremo con le forze dell’area progressista per definire un programma chiaro e condiviso. E questo riguarda anche il Pd». Nello studio dell’europarlamentare 5 Stelle Giuseppe Antoci, uno dei pochi ad avere misure di sicurezza di altissimo livello a causa delle continue minacce di mafia, Giuseppe Conte spiega il suo progetto politico. Che può continuare dopo aver sconfitto Beppe Grillo nelle urne del Movimento.

Un percorso che parte dall’idea che sia superato lo schema novecentesco «destra/sinistra», che ci sia un «deficit di politica complessivo» dimostrato dalla «debolezza» della nuova Commissione Ue, dal «disastro » del governo Meloni e dalla «carenza di leadership europea», e prende la prima forma nella richiesta di dirottare i soldi dell’Unione per le armi al fine di aiutare uno dei settori industriali più in crisi del nostro Continente, l’automotive.

Per questo ha spedito una lettera a Ursula von der Leyen, e alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola: «E spero che la firmino anche i Democratici, Renew, i Verdi e tutti quelli consapevoli che gli europei non vogliono nuove armi, missili o carrarmati ma garanzie per il loro futuro».

È questa la base da cui dovrebbe muoversi il centrosinistra? «Intanto — premette — il campo largo come i campi di varia misura sono formule giornalistiche per alimentare un dibattito sempre più stanco. Siamo disponibili a collaborare con le forze progressiste affidabili. Ma con un programma utile a cambiare davvero il Paese. E di certo questo punto sarà dirimente. Se non si scardinano i privilegi per una società più equa, noi non potremo essere della partita ».

Quindi alleati con il Pd solo a queste condizioni? «Sulla base di un accordo programmatico. Anche perché noi non ci possiamo annacquare e non possiamo farci schiacciare in una logica governista. Non è nel nostro dna. Abbiamo ripetuto al Pd che siamo pronti a collaborare obiettivo per obiettivo».

L’ex premier viene raggiunto prima dall’eurodeputato Pasquale Tridico e quindi da tutta la delegazione. Si siede davanti a un tavolo e riprende a parlare: «L’Europa sta perdendo competitività. Basti pensare al costo dell’energia in Italia ma anche in Germania. Io sono favorevole alla Difesa comune europea ma bisogna farla davvero e non a parole. Così ci stanno solo portando ad un riarmo forsennato». Ma bloccare le armi all’Ucraina significa consegnarla alla Russia. «Tenga d’occhio il mio amico Tusk, il primo ministro polacco, che da gennaio sarà presidente di turno dell’Ue e che certo non può essere sospettato di essere amico di Mosca. Se lo conosco bene sta preparando una mediazione per arrivare ad un cessate il fuoco.

È la dimostrazione che non serve una politica parolaia ». Quindi l’azione diplomatica deve muoversi insieme a questa iniziativa che sposta i fondi dalla Difesa all’automotive? «Ma guardi che se ci fosse stata volontà politica, la pace già ci sarebbe. E invece preferiamo correre verso il baratro di un conflitto nucleare». Il leader penstastellato, però, non ripone molta fiducia negli attuali vertici dell’Unione: «L’intera Europa ha perso leadership politica. La nuova Commissione nasce indebolita. Lo spostamento a destra è inspiegabile. Un asse malfermo tenuto insieme solo dal riarmo e dal sostengo all’industria bellica». Per questo, «il Pd il mese scorso ha commesso un errore grave ad associarsi a questo asse. Aveva in mano una golden share e l’ha sprecata». Però per Giorgia Meloni è stata un’occasione?

