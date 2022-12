30 dic 2022 11:31

“SIAMO PRONTI A INTENSIFICARE LA NOSTRA COOPERAZIONE STRATEGICA CON LA RUSSIA” – XI JINPING ROMPE GLI INDUGI E PROMETTE DI ALLARGARE L’ALLEANZA CON LA RUSSIA “DI FRONTE A UNA SITUAZIONE INTERNAZIONALE COMPLICATA E TUTT’ALTRO CHE UNIVOCA”. MA FINO A DOVE È DISPOSTO A SPINGERSI? DARÀ ARMI A “MAD VLAD” PER LA GUERRA IN UCRAINA? NON GLI CONVIENE FARE TROPPO L’AMICONE CON IL CAPO DEL CREMLINO, CONSIDERANDO CHE LA SUA ECONOMIA DIPENDE DALL’OCCIDENTE…