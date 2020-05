“SIETE INCAPACI E BORIOSI, NON ASCOLTATE NESSUNO” - LITE AL CALOR BIANCO TRA IL SINDACO DI VENEZIA, LUIGI BRUGNARO, E IL VICEMINISTRO DELL’ECONOMIA ANTONIO MISIANI - DURANTE LA TRASMISSIONE “TG2 POST”, I DUE SI SONO SCONTRATI SULLE MISURE DA ADOTTARE PER L’EMERGENZA: “STANNO SBAGLIANDO TUTTO”, “USI QUESTI TONI PERCHE’ SEI IN CAMPAGNA ELETTORALE” - VIDEO

LITE TRA BRUGNARO E MISIANI

Emanuele Ambrosio per https://www.ilsussidiario.net/

BRUGNARO E MISIANI

Scontro in tv tra Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, e il Viceministro all’Economia e Finanze, Antonio Misiani. Entrambi ospiti della trasmissione TG2 Post, il sindaco di Venezia si è ritrovato a commentare il decreto Rilancio atteso per le prossime ore. Inizialmente previsto per Aprile, il decreto è poi slittato agli inizi di Maggio, ma ad oggi non è ancora stato emanato dal Governo. Nelle prossime ore, finalmente, dovremmo avere il cosiddetto Decreto Rilancio al vaglio in queste ore al Consiglio dei Ministri, ma la tensione è altissima tra cittadini e politici.

BRUGNARO E MISIANI

La conferma arriva anche dal primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro che durante TG 2 Post ha puntato il dito contro il Governo colpevole di non aver attuato tutte le misure utili per aiutare i Comuni. “Sinceramente dico al Viceministro che ho sentito delle cose che sono veramente scorrette” – ha chiosato Brugnaro precisando – “capisco la difficoltà che stanno affrontando, ma stanno veramente sbagliando tutto! Questi non vogliono proprio capire che stanno sbagliando i conti, e di brutto, sbagliano proprio il sistema”.

BRUGNARO E MISIANI

Lo scontro tra Luigi Brugnaro e Antonio Misiani è proseguito infiammando la trasmissione Tg2 Post. Il sindaco di Venezia, infatti, senza tanti giri di parole ha detto: ” non abbiamo neanche la possibilità di fare muovere la gente dalle isole! Vuol capire che non si può andare a nuoto? Vuole capire che non ce la facciamo?”. Poi Brugnaro, rivolgendosi al Governo e al rappresentante Misiani ha sottolineato a gran voce: “i conti sono sbagliati! Non è che siete cattivi, siete proprio incapaci!”.

BRUGNARO E MISIANI

Il sindaco di Venezia ha poi invitato Misiani a recarsi nella Serenissima per vedere con i suoi occhi quello che sta succedendo. “Venga a vedere qui che cosa sta succedendo! Nelle isole ci vogliono i battelli e non abbiamo la possibilità di farli muovere, mentre le spazzature non riusciamo più a raccoglierle!” – ha detto Brugnaro proseguendo – “queste cose le stiamo spiegando a tutti quanti, ma il problema è che siete sordi, incapaci e boriosi! Veniamo fuori da un’emergenza gigantesca con l’Acqua Granda! Su 54 miliardi non trovano 150 milioni per salvare Venezia! Incapaci, ‘pazzi’ siete!!”. Dalla sua il Viceministro all’Economia e Finanze, Antonio Misiani ha replicato: “pazzo lo dice a qualcun altro, porti rispetto! La pianti di usare toni da campagna elettorale! Io sono esasperato dalle polemiche strumentali!”