Flavia Amabile per “la Stampa”

Luigi Di Maio ci prova anche quando ormai è sera e Matteo Salvini ha detto quello che doveva dire, facendo calare sul governo dei due vicepremier un pietoso velo di rabbia. Imperturbabile fino alla fine, alle otto di sera sulla sua pagina Facebook Di Maio rilancia il taglio «definitivo» di 345 parlamentari. È stato uno dei cavalli di battaglia di Renzi, uno di quelli su cui si è giocato la poltrona di presidente del Consiglio perdendo un referendum su un tema che forse tutto sommato non è più così determinante per gli italiani, ma il vicepremier insiste ricordando che «della poltrona non ci interessa nulla».

La valanga di commenti che segue non è incoraggiante per un leader che si prepara al voto. Si va dallo sberleffo alle richieste di tornare alle origini o di andare a casa in un sussulto di dignità, fino ai (pochi) incoraggiamenti.

«Sto ancora ridendo», sostiene Lorenzo. «E chi ti vota», annuncia Giovanna. «Ti sei attorniato di c...oni. Ora che cosa vuoi?», chiede Luca. Oppure Maurizio: «Ottima idea allearsi con la Lega. Davvero geniale!». Massimo chiede il ritorno di Grillo: «Riesumate Beppe Grillo altrimenti diventerete 5 stelle cadenti. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo». È così da oltre un giorno, da quando in Senato si è votata la mozione sulla Tav decretando una doppia maggioranza di governo. Qualcuno prova a ironizzare, ribattezzandoli «il Movimento Lega Bis».

Gianluca sottolinea: «Perché ancora sotto il simbolo del M5S? Non è meglio se lo ridisegnate?». Tanti, tantissimi chiedono a Di Maio di farla finita una volta per tutte con Salvini. «Staccate la spina - tuona Marco -. Siamo oltre il ridicolo». E ancora, gli fa eco Adriano: «Questa alleanza non ha più ragione di esistere. Purtroppo, alle scorse elezioni, il popolo caprone degli italiani doveva dare il 40% ai 5 stelle: non lo ha fatto e ora queste sono le conseguenze».

Tra chi scrive che «sono alla canna del gas» e invita ad «abbandonare subito Salvini e ripartire», c' è anche chi, come Damiano, ricorda: «Ci hai preso fior di voti sulla promessa di bloccare la Tav una volta al governo - dice rivolgendosi a Di Maio -. Posso anche capire che le circostanze cambiano, che non governiate da soli: tutto vero, per carità. Ma prenderci per il c... così non va proprio bene. Devi solo vergognarti e sparire».