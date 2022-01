L’UNICA COSA CERTA DEL VOTO SUL QUIRINALE È CHE LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA È MORTA E SEPOLTA - LA RUSSA STRONCA SUL NASCERE LE VOCI SUL RIENTRO IN PISTA DI FRATTINI PER IL QUIRINALE: “È PERSONA STIMABILE, MA NON MI RISULTA CHE SIA NELLE RECENTI INTERLOCUZIONI DEL CENTRODESTRA, DI SICURO NON CON FRATELLI D'ITALIA. SE NON C'È NELLA ROSA DI NOMI CHE ABBIAMO INDICATO, MI PARE DIFFICILE CHE SPUNTI ALL'IMPROVVISO. MAGARI SE NE PARLERÀ NEL VERTICE DI STASERA MA NON MI PIACE IL METODO”