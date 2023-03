“I SINDACI SONO DEGLI EROI, L’ANAC LI AMMIRA” – IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ ANTICORRUZIONE CORREGGE IL TIRO SUL CODICE DEGLI APPALTI, DOPO AVER SCATENATO L’IRA DELLA LEGA (CHE NE HA CHIESTO LA TESTA). E SUBITO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI, GUIDATO DA SALVINI, MANIFESTANO “GRANDE SODDISFAZIONE” PER “L'EVIDENTE CORREZIONE DI ROTTA” - VIDEO

Busia, sindaci non sono corrotti ma eroi, Anac li ammira

GIUSEPPE BUSIA A L'ARIA CHE TIRA

(ANSA) - "Amministratori corrotti? No, nel modo più assoluto. I sindaci, soprattutto nei piccoli comuni, oggi sono degli eroi. Svolgono una funzione essenziale, importantissima, pagati pochissimo e si assumono grandi responsabilità".

Così il Presidente di Anac Giuseppe Busìa, a "L'Aria che tira" su La Sette. "Verso i sindaci Anac nutre solo ammirazione", ha aggiunto sottolineando poi che "controllabilità e trasparenza si possono conciliare" e che fare le gare per gli appalti "in sé non è il grosso del tempo che si spende. Se non si fa neanche un avviso le imprese migliori sono penalizzate", e sono quelle "incapaci" a "provocare ritardi".

"Verso i sindaci - ha detto Busia - Anac nutre solo ammirazione, come pure verso i funzionari pubblici. Sono persone nella stragrande maggioranza che servono l'istituzione e lavorano per fare bene. La fiducia che Anac dà ai sindaci è piena. Non solo. Anac si affianca alle amministrazioni che stipulano con noi un protocollo d'intesa, e le aiutiamo controllando gli atti prima e durante la gara, per ridurre il contenzioso".

A proposito della criminalità negli appalti, Busia - nel corso dell'intervista a "L'Aria che tira" su La Sette - ha sottolineato che "purtroppo ci sono settori in cui la criminalità è presente. Dovendo spendere grandi risorse in tempi stretti, i rischi sono alti".

Ad avviso del presidente dell' Anac, però, "controllabilità e trasparenza si possono conciliare con la rapidità del fare, attraverso il digitale. Non si perde tempo. La gara in sé non è il grosso del tempo che si spende. Se non si fa neanche un avviso le imprese migliori sono penalizzate. E se si scelgono imprese incapaci, sono queste a provocare ritardi", ha concluso Busia.

Fonti Mit, bene la correzione di rotta di Busia su appalti

GIUSEPPE BUSIA

(ANSA) - "Grande soddisfazione e sollievo per l'evidente correzione di rotta del presidente Anac che ora ha definito i sindaci eroi da ammirare": ad esprimerli sono fonti del Mit guidato da Matteo Salvini, commentando le precisazioni di Giuseppe Busia. Dal Mit evidenziano che i contatti tra Salvini e Busia "non sono mai venuti meno, nemmeno nelle ultime ore. Il ministro non si sottrae al confronto costruttivo per il bene del Paese e al fianco degli amministratori locali", affermano. Le prime parole di Busia avevano invece scatenato le durissime reazioni della Lega: "Evidentemente, sono servite per un chiarimento", concludono le stesse fonti.

