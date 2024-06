“LA SINISTRA DÀ ALIBI AGLI ESTREMISTI PER L’ODIO POLITICO” – GIORGIA MELONI ESONDA, AL COMIZIO DI CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE: “QUALCHE GIORNO FA IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DEI SOCIALISTI, TALE SIGNOR ERIC SCHMIT, HA DETTO CHE I CONSERVATORI SONO UNA FORZA NON DEMOCRATICA - VOI FORNITE ALIBI AGLI ESTREMISTI PER AVVELENARE LE NOSTRE DEMOCRAZIE CON L'ODIO POLITICO, E VI PRESENTATE COME FORZE RESPONSABILI...SE NON SONO UN LEADER DEMOCRATICO, COSA SONO? SONO UN DITTATORE? E SE SONO UN DITTATORE, COSA SI FA? LA LOTTA ARMATA PER DEPORMI?”

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Voi fornite alibi agli estremisti per avvelenare le nostre democrazie con l'odio politico, e vi presentate come forze responsabili... È vergognoso che si usino questi temi per raggranellare qualche voto". Lo ha detto Giorgia Meloni, premier e leader di FdI, attaccando la leader del Pd Elly Schlein e il candidato del socialista alla Commissione europea Nicolas Schmit: "Se non sono un leader democratico, cosa sono? Sono un dittatore?

E se sono un dittatore, cosa si fa? La lotta armata per depormi? Sono dichiarazioni deliranti, irresponsabili, di gente che per raggranellare mezzo voto scherza con il fuoco. Signor Schmit, spero si renda conto di quello che dice: cosa accadrebbe se qualcuno dovesse prenderla sul serio, se qualche fenomeno imbevuto di idee estremiste dovesse passare alle vie di fatto?".

MELONI, NON ABBIAMO PAURA DI CHI HA BIVACCATO SU SPALLE ITALIANI (ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Non stiamo al governo pesando a come rimanerci, nel palazzo a cercare di sopravviverci, siamo qui per lasciare questa nazione in condizioni migliori di come l'abbiamo trovata, costi quel che costi, e guardate costerà tanto lavoro, sgambetti, colpi bassi, trame nell'ombra perché le forze della conservazione dello status quo che per decenni hanno bivaccato sulle spalle degli italiani grazie a una politica debole e accondiscendente faranno di tutto per impedircelo".

Così la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni al comizio di chiusura della campagna elettorale per le europee a Piazza del Popolo a Roma. "Ma non importa, siamo dalla parte giusta della storia e chi è dalla parte giusta non deve mai avere paura", conclude.

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Qualche giorno fa il candidato alla presidenza della commissione dei socialisti, tale signor Schmit, ha detto che i conservatori sono una forza non democratica, secondo il candidato di Elly Schlein e del Pd io che sono presidente dei conservatori e presiedo il governo italiano" dopo essere stata eletta "non sarei democratica".

"Chiedo pubblicamente alla segretaria del Pd di dire se condivide o no queste parole ma non scappi anche stavolta. Elly, è una domanda semplice, condividi si o no che io non sia una leader democratica?". Così la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni al comizio di chiusura della campagna elettorale per le europee a Piazza del Popolo a Roma.

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - In questa congiuntura internazionale, "con le contraddizioni che hanno l'Italia, se fosse stata al governo la sinistra avrebbe rischiato di dichiararsi guerra da sola". Lo ha detto Giorgia Meloni, premier e leader di FdI, dal palco della chiusura della campagna elettorale per le Europee del suo partito.

MELONI, NON TOCCHIAMO LA 194, NOI AGGIUNGIAMO LIBERTÀ

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Non abbiamo mai toccato la 194, la vogliamo applicare nella sua interezza: è vera libertà se puoi anche scegliere di non abortire, se abortisci perché non hai scelta quella non è libertà, noi aggiungiamo libertà". Così la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni al comizio di chiusura della campagna elettorale per le europee a Piazza del Popolo a Roma.