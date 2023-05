IL BALLOTTAGGIO PER LE AMMINISTRATIVE È LA PROVA GENERALE PER LE EUROPEE – MARCELLO SORGI: “LA PARTITA VERA E' FISSATA A GIUGNO DEL 2024. LA SALUTE DEL CENTRODESTRA, CHE AI BALLOTTAGGI NON AVRA' UN CATTIVO RISULTATO, CONTINUERA' A MISURARSI SULL'ANDAMENTO DEL GOVERNO IN UNA FASE IN CUI TRA PNRR IN RITARDO E SOLLECITAZIONI A RIDURRE IL DEBITO PUBBLICO, PER MELONI CRESCONO LE DIFFICOLTÀ” – SONO 41 I COMUNI CHIAMATI ALLE URNE. I DEMOCRATICI PUNTANO SU ANCONA E VICENZA, IL CENTRODESTRA CERCA IL BIS A PISA...