“LA SITUAZIONE DI INCERTEZZA POTREBBE DETERMINARE UN PESANTE IMPATTO SULLA TENUTA SOCIALE DEL PAESE” - IL MINISTRO DELL’INTERNO, LUCIANA LAMORGESE, ALLA FESTA PER I 170 ANNI DELLA POLIZIA LANCIA L’ALLARME: “POTREBBE ESSERCI UN PESANTE IMPATTO SULLA PRODUZIONE INDUSTRIALE, SULLA CRESCITA ECONOMICA E SUI LIVELLI OCCUPAZIONALI” - “LE DEMOCRAZIE DEVONO ESSERE CAPACI DI CREARE LE CONDIZIONI AFFINCHÉ LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA POSSANO ESSERE GESTITE LIMITANDO L’IMPATTO SOCIALE DI QUESTA NUOVA CRISI”

UCRAINA: LAMORGESE, RISCHI PER TENUTA SOCIALE PAESE

(ANSA) – "La situazione di incertezza sul fronte economico e sociale che la guerra ha aperto, anche per i riflessi sul mercato energetico e sull'approvvigionamento di materie prime, potrebbe determinare un pesante impatto sulla produzione industriale, sulla crescita economica, sui livelli occupazionali e, quindi, sulla tenuta sociale del Paese". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo dalla festa per I 170 anni della Polizia.

UCRAINA: LAMORGESE,DEMOCRAZIE LIMITINO IMPATTO SOCIALE CRISI

(ANSA) - "Le democrazie non devono accettare questo tentativo di arretramento culturale e politico, anzi devono essere capaci di creare le condizioni affinché le conseguenze della guerra possano essere gestite limitando il più possibile l'impatto sociale di questa nuova crisi".

Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, alla cerimonia per il 170esimo anniversario della Polizia. "Oggi il nostro paese si trova a dover affrontare un'ulteriore emergenza: quella legata alla gravissima crisi bellica in atto nel nostro continente" e citando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente alla cerimonia, ha sottolineato come "questo conflitto costituisce un retrocedere della storia e della civiltà che mai avremmo immaginato in questo inizio di millennio".

PNRR: LAMORGESE, NON ARRETREREMO SU CONTRASTO A MAFIE

(ANSA) - "È indispensabile non arretrare rispetto al contrasto della criminalità organizzata, anche per scongiurare il rischio di interferenze nella gestione delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza".

Così il ministro dell'interno Luciana Lamorgese nel suo discorso alla cerimonia per i 170 anni della Polizia sottolineando che "lo sviluppo economico trova nel bene immateriale della sicurezza un potente alleato". In questo quadro, ha aggiunto il ministro, la Polizia "con intelligente flessibilità, non farà mai mancare una adeguata risposta alle nuove istanze che affiorano da una società in continua evoluzione e sempre più esposta alle insidie criminali e le innovazioni di questi ultimi anni ne sono la prova".

LAMORGESE, DIRITTO DI PAROLA E DI DISSENSO VANNO BILANCIATI

(ANSA) - "Garantire il diritto di parola e di dissenso è un supremo esercizio di democrazia. Ma questi diritti - ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - vanno necessariamente bilanciati con la tutela di altri valori costituzionali e dei diritti di tutti gli altri cittadini".

Intervenendo dalla cerimonia per i 170 anni, Lamorgese ha sottolineato come la Polizia ha gestito la sicurezza durante la pandemia "con equilibrio e compostezza, hanno garantito il rispetto delle regole di contenimento del contagio, assicurando una prudente gestione dell'ordine pubblico in occasione di numerose manifestazioni di piazza, respingendo il rischio di pericolose derive".

LAMORGESE, RISCHIO CYBER ATTACCHI, POTENZIATO CONTRASTO

(ANSA) - Prima la pandemia e oggi la guerra "hanno fatto accrescere il livello di guardia dinanzi al rischio di attacchi cyber alle nostre infrastrutture critiche, soprattutto quelle che operano in ambiti sensibilissimi, come la comunicazione e l'energia".

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, alla festa per il 170esimo anniversario della Polizia, sottolineando come "di fronte a simili minacce, sono necessari grandi investimenti". "Per quanto ci riguarda - ha aggiunto Lamorgese -, abbiamo avvertito l'esigenza di potenziare la capacità di contrasto della criminalità informatica del comparto specialistico della Polizia di stato".

