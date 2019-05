“A SKY TUTTI PETTINATINI BELLI E PERFETTINI. TUTTI POLITICAMENTE CORRETTI. UNO PIÙ GAY DELL’ALTRO” – A NICOLA PORRO PARTE LA BROCCA DURANTE UNA DIRETTA FACEBOOK MENTRE PARLA DEL CARDINALE KRAJEWSKI: “A ME FA ORRORE IL PRETE ELEMOSINIERE” – “SOLTANTO SKY PUÒ FARE QUESTI SERVIZI SUL PALAZZO OCCUPATO. E SE OCCUPASSERO IL PALAZZO DI SKY, MIA GIORNALISTA BELLA CONTENTA? LÀ UNO PIÙ CORRETTO DELL’ALTRO. L’ALTRO CHE NON DICE MAI UNA COSA MENO FEMMINISTA DELL’ALTRO” – VIDEO

"Ma il cardinale elemosiniere che si è calato in un tombino e ha riacceso la luce in un palazzo occupato? Ma ci rendiamo conto? E se occupassero il Palazzo di Sky?", sbotta Nicola Porro durante un video in diretta su Facebook. Il vicedirettore de il Giornale, come riporta il sito bitchyf.it, se l'è presa con Sky e i suoi giornalisti: "Mia giornalista bella contenta? Là, tutti pettinatini belli e perfettini. Tutti perfettamente e politicamente corretti. Uni più gay dell'altro. Uno più corretto dell'altro. L'altro che non dice mai una cosa meno femminista dell'altro. E se vi occupassero il vostro palazzo? Siete contenti?".

Ieri durante una live su Facebook, Nicola Porro ha attaccato il Salone del Libro per aver escluso una casa editrice vicina a Casapound. Poco dopo, il vicedirettore de il Giornale se l’è presa con Sky e i suoi giornalisti:

“Ma il cardinale elemosiniere che si è calato in un tombino ed ha riacceso la luce in un palazzo occupato? Ma ci rendiamo conto? […] E se occupassero il Palazzo di Sky? Mia giornalista bella contenta? Là, tutti pettinatini belli e perfettini. Tutti perfettamente e politicamente corretti. Uni più gay dell’altro. Uno più corretto dell’altro. L’altro che non dice mai una cosa meno femminista dell’altro. E se vi occupassero il vostro palazzo? Siete contenti?”.