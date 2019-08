“SUI SOCIAL IN QUESTA CRISI CONTE È CRESCIUTO TANTISSIMO” - LUCA MORISI, IL SOCIAL MEDIA MANAGER DI SALVINI A CAPO DELLA “BESTIA”, E’ COSTRETTO A RICONOSCERE L’EXPLOIT DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: “NOI DELLA LEGA SIAMO CALATI. PERÒ DA IERI SIAMO TORNATI A CRESCERE. CONTE PRENDE I LIKE DI QUELLI DI SINISTRA. NON È VERO CHE IL NOSTRO SISTEMA COSTA MOLTO. NON È VERO CHE VA AVANTI CON CHISSÀ QUALI SOLDI. NON È VERO CHE USIAMO I BOT RUSSI…”

Da "la Repubblica"

luca morisi, matteo salvini e lo staff della lega festeggiano la vittoria alle europee

La Bestia sanguina. E il domatore è scosso. «Beh - sospira Luca Morisi - non svelo un segreto se dico che sui social in questa crisi Conte è cresciuto tantissimo. Ha avuto un exploit in-cre-di-bi-le». Eccolo, il genietto che gestisce le piattaforme Facebook, Twitter e Instagram di Salvini. Che lo condiziona più di Giancarlo Giorgetti. Eccolo nella saletta stampa di Montecitorio, ombra del leader che parla alle telecamere il giorno dopo il pestaggio politico al Senato. Come si dice, nella buona e nella cattiva sorte.

La battaglia in Senato ha chiuso una parabola infernale lunga dodici giorni. Per la prima volta da anni, Salvini ha perso contatti sui social, like, follower. Ed è come se gli avessero tolto l' aria. «È vero - non si sottrae Morisi - nei giorni della crisi siamo calati. Però da ieri siamo tornati a crescere, abbiamo questi dati. Sì, Conte cresce da giorni. Perché prende i like di quelli di sinistra, tantissimi like». Perché parla ai mondi lontani da Salvini, dice il guru che dissemina post lungo la rete.

«Piace a sinistra. Come Fini con Berlusconi? Mah, in parte. Però Conte ha un profilo più alto. Ha sempre scelto argomenti in cui si mostrava "esterno". Una faccia nuova, non contaminata dalla politica». Lo ascoltasse Rocco Casalino, che è un po' il Morisi del premier dimissionario, brinderebbe di gioia.

Perché Morisi e la sua Bestia sono potenti, assetati di like e senza scrupoli social: «La verità è che siete voi a descriverci così. Non è vero che il nostro sistema costa molto. Non è vero che va avanti con chissà quali soldi. Non è vero che usiamo i bot russi (dei finti account che amplificano l' audience sui social, ndr ). Solo Renzi non lo capisce, è ossessionato ». Sarà, ma molti pensano che questa macchina di propaganda costi tantissimo, sia benvoluta ad Est e rischia di restare senza benzina quando Salvini lascerà il Viminale. «Ma no, non c' è nulla di vero. Se la Bestia costa tanto? Siamo gli stessi di quando avevamo al 3%».

Come Salvini, anche Morisi ha vissuto giorni migliori. La sconfitta è stata bruciante. La Lega si è ficcata in un bel guaio con la crisi ad agosto. E chi ha conquistato milioni di follower con la Bestia soffre, inevitabilmente. «La verità è che mi sopravvalutate».

È lui, in realtà, ad aver deciso da consulente di postare le foto del leader col mitra. Che ha costruito la battaglia contro chi bussa ai nostri porti. Che del Capitano - lo chiamano così, tra loro, anche se magari domani qualcuno lo retrocederà a Caporal maggiore -ha fatto pubblicare centinaia di foto mentre mangia sushi, carbonara, pasta al ragù, tortellini e tortelloni. A furia di giocare con gli algoritmi della macchina infernale soprannominata Bestia, il guru dei social l' ha condotto dal 3% al 34,3% delle ultime Europee. «Ma adesso non ci spaventa nulla, neanche andare all' opposizione». Difficile che la Bestia approvi.

