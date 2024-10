“SOLO IO POSSO SALVARVI” - TRUMP SBARCA IN CALIFORNIA PER UN COMIZIO ALL'APERTO A COACHELLA E SUL PALCO È CIRCONDATO DAI VETRI ANTI-PROIETTILI DOPO I DUE ATTENTATI A BUTLER E IN FLORIDA: “IN CALIFORNIA OGGI CI SONO LE TASSE PIÙ ALTE, IL COSTO DELLA VITA PIÙ ALTO, I PIÙ ALTI PREZZI DELLA BENZINA, IL PIÙ ALTO NUMERO DI SENZA TETTO E MIGRANTI. BIDEN È STATO IL PEGGIOR PRESIDENTE NELLA STORIA DEL NOSTRO PAESE, KAMALA LA PEGGIOR VICE PRESIDENTE” – “XI JINPING UOMO BRILLANTE, ABBIAMO UN OTTIMO RAPPORTO” – AL COMIZIO C’ERA ANCHE L’ATTORE DANNIS QUAID

(ANSA) - WASHINGTON, 12 OTT - Donald Trump sbarca in California per un comizio all'aperto a Coachella e sul palco è circondato dai vetri anti-proiettili dopo i due attentati a Butler e in Florida. Lo Stato governato da Gavin Newsom è nettamente schierato dalla parte di Kamala Harris ciononostante il tycoon ha deciso di farvi tappa per tentare di conquistare il voto dei democratici delusi. "In California oggi ci sono le tasse più alte, il costo della vita più alto, i più alti prezzi della benzina, il più alto numero di senza tetto e migranti", ha detto Trump.

(ANSA) - WASHINGTON, 12 OTT - Donald Trump prova ad attirare il voto dei democratici delusi con un comizio a Coachella, in California. "Solo io posso salvarvi dal caos in cui vi ha gettato Kamala Harris", ha attaccato il tycoon. "Joe Biden è stato il peggior presidente nella storia del nostro Paese, lei è la peggior vice presidente", ha detto ancora.

(ANSA) - WASHINGTON, 12 OTT - Ad un comizio a Coachella, in California, Donald Trump ha ribadito la sua intenzione di abolire le tasse sulle mance e gli straordinari se sarà rieletto alla Casa Bianca. La prima volta che il tycoon ha annunciato il suo piano è stata lo scorso giugno in Nevada, uno degli Stati bilico più importanti e con la più alta concentrazione di lavoratori nel settore della ristorazione e nell'ospitalità. Nel 2020 lo Stato fu conquistato da Joe Biden.

(ANSA) - WASHINGTON, 12 OTT - "Xi Jinping è brillante e intelligente, abbiamo un ottimo rapporto". Lo ha detto Donald Trump in un comizio a Coachella, in California, riferendosi al presidente cinese. "Non posso dire che Xi Jinping è intelligente perché i media poi montano la polemica", ha aggiunto il tycoon.