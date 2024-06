20 giu 2024 19:55

“SONO ATTI DISUMANI CHE NON APPARTENGONO AL POPOLO ITALIANO” – GIORGIA MELONI ROMPE IL SILENZIO DEL GOVERNO SULLA MORTE DI SATNAM SINGH, IL BRACCIANTE LASCIATO MORIRE PER STRADA CON UN BRACCIO TRANCIATO, A LATINA: “MI AUGURO CHE QUESTA BARBARIE VENGA DURAMENTE PUNITA, ESPRIMO UNA DURA CONDANNA” – COM’È POSSIBILE CHE IN UN PAESE DEL G7 CI SIANO MIGLIAIA DI SCHIAVI CHE SGOBBANO PER 4 EURO L’ORA, SENZA CHE NESSUNO FACCIA NIENTE? QUANTI MORTI CI VOGLIONO PER METTERE IN PIEDI UN SISTEMA DI PUNIZIONI SERIE VERSO I “PADRONI”?