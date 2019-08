25 ago 2019 11:23

“SONO CINTURA NERA DI CA**ATE” – FINALMENTE RENZI LO HA AMMESSO! IL DISCORSO ALLA SCUOLA DI POLITICA DI MATTEUCCIO: “FALLIRE FA PARTE DELLA VITA. IL CAMPIONE NON È QUELLO CHE VINCE, MA QUELLO CHE SI RIALZA. DA NOI È PASSATO IL MECCANISMO PER CUI SEMBRA CHE FALLIRE SIA UNA COLPA IRRECUPERABILE. COMMETTETE ERRORI, FATE QUALCHE CA**ATA… MOLTI DI VOI HANNO PERSO ALLE ELEZIONI COMUNALI, ED È BELLISSIMO. NON È UN’ONTA”