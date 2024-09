1. “SONO COINVOLTE PURE ALTRE DONNE IL NO A ME CAPRICCIO DELLA MOGLIE”

In dieci giorni ha provocato le dimissioni di un ministro, costretto a lasciare per fermare un’agonia di accuse quotidiane. Ma Maria Rosaria Boccia, ospite a In Onda, assicura di non godere delle disgrazie del suo ex amante, Gennaro Sangiuliano, eppure infierisce, alludendo ad altre relazioni del ministro: “Io non sono contenta, lui meritava quel posto. È una persona competente e secondo me è anche una brava persona, si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire” […].

Ancora una volta, quindi, il riferimento è a qualcuno che secondo Boccia ha voluto ricattare Sangiuliano: “C’è una talpa al ministero”. Questa talpa è coinvolta dall’inizio: “Il 26 agosto ho pubblicato sui social la notizia della mia nomina, poco dopo Sangiuliano ha mandato la mail per bloccarla. Poi, è uscita Dagospia”.

Altro capitolo del ricatto: “Il ministro ha ricevuto una mail da un settimanale che rivelava l’esistenza di servizi fotografici su di noi, con la promessa che non sarebbero state pubblicate”. Boccia è consapevole che lo stillicidio di rivelazioni avrebbe potuto avere conseguenze gravi: “Forse, dopo la tempesta mediatica, era necessario che il ministro si dimettesse, ma avrebbe potuto non farlo dicendo la verità fin dall’inizio. Io voglio le sue scuse”. Ma la donna ci tiene a scansare i sospetti di essere stata spinta: “Sono sempre stata sola. Non volevo vendicarmi, ho sempre collaborato col centrodestra e ho votato Meloni, che stimo”.

C’è poi una parte più personale su cui Boccia attacca Sangiuliano e chiama in causa pure sua moglie: “Non lo spiavo e non temo nessuna indagine. Gli occhiali di cui ha parlato una giornalista (Selvaggia Lucarelli, ndr) li ho usati solo per gioco. Io avevo un approccio personale con lui, non affettivo”.

La stessa Boccia però ammette che “spesso il ministro mi accompagnava in miei eventi privati”. Nessuna conferma sulla relazione: “Chiedo a lui la verità, perché sono coinvolte tante donne che non stiamo menzionando”. Persone con cui Sangiuliano aveva una relazione? “Non andiamo oltre”.

Boccia giura che il dietrofront sulla sua nomina sia da imputare alla moglie di Sangiuliano: “Ho ascoltato una conversazione tra il ministro e sua moglie perché lui mi ha chiamato e ha lasciato la chiamata aperta. La moglie gli chiedeva di strappare la mia nomina. È per il capriccio di una donna che è stata strappata?”. Pochi giorni dopo, lei registra la telefonata con un funzionario del Mic che le comunica la retromarcia sulla consulenza: “Chi mi avrebbe creduto? È l’unica volta che ho registrato”. Poi: “Parlano dei miei conflitti di interessi, ma al ministero è consigliera retribuita Beatrice Venezi, che dirigerà l’orchestra, pagata, al G7”.

Pubblico e privato. E qui c’entrano anche elementi inediti. Esiste anche un “signor Boccia”. Si chiama Marco Mignogna, è un imprenditore di Torre Annunziata che, a causa di un errore di trascrizione del tribunale che Boccia non ha inteso correggere, resta il marito della 41enne di Pompei, benché separato dal 2010 dopo neanche un anno di matrimonio.

L’uomo non rivela i motivi della separazione, limitandosi a dire “mi dispiace per Sangiuliano, penso gli sia andata anche bene”. Lui le ha dovuto fare causa: “Capisco che Rosaria sia impegnata a organizzare Grandi Eventi e il G7 e non trovi il tempo di venire in tribunale a mettere una firma che chiuda l’incubo che si trascina da 14 anni”.

L’uomo rimanda al suo legale, l’avvocato Rosalba Cirillo: “Ci avremmo messo un secondo a correggere l’errore che era del codice fiscale di Boccia, ma lei non si è mai presentata al Tribunale di Nocera per ritirare le carte e procedere alla correzione, così come è avvenuto per il divorzio”. E ripete: “Le ragioni del divorzio sono serie, posso dire che la signora ha fatto un’altra vittima”.

Ora probabilmente, dopo giorni sulla cresta dell’onda e con mezzo governo appeso alle sue stories su Instagram, per Maria Rosaria Boccia — arrivata a 105 mila follower sul social più popolare — l’attenzione mediatica calerà, e chissà se parecchio o se l’imprenditrice campana riuscirà a capitalizzare la sua improvvisa notorietà. Ma intanto tra i motivi delle dimissioni di Gennaro Sangiuliano c’è stato l’annuncio che in serata sarebbe stata trasmessa una sua intervista a In Ond , su La 7, come poi è effettivamente accaduto.

Intervistata da Marianna Aprile e Luca Telese, Boccia sostiene di non essere lei la ricattatrice, sono altri a tenere sotto scacco Sangiuliano. Ma dice di avere documenti di peso, che però non pubblicherà. […]

Pacata ma sicura, Boccia aggiunge: «Io voglio le scuse, non da un ministro ma da uomo, pubbliche perché lui mi ha messo in pubblica piazza». Lei, che impavida aveva smentito in diretta la presidente del Consiglio la quale metteva le mani sul fuoco sul comportamento di Sangiuliano, parla anche di Meloni: «L’ho anche votata, è una persona in gamba». Ma, continua, «in questa verità sono coinvolte tante donne che per dovere di verità dovrei menzionare».

Boccia assicura di non essere una spia, per così dire, «ho solo rettificato le bugie del ministro e continuo a farlo. Io non spiavo il ministro. Io lavoravo con il ministro». Tira in ballo anche Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra nota per la sua vicinanza alla destra radicale. «Sul sito del Mic ci sono i curriculum dei consiglieri — le parole di Boccia a In Onda — tutti hanno conflitti di interesse. Beatrice Venezi, ad esempio, è consigliera per la musica, ben retribuita. Lei è anche direttrice di un teatro, fa concerti privati retribuiti e si esibirà anche per il G7 Cultura e il ministero le riconosce un cachet... » .

