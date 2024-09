“SONO DELLE INGRATE” - LA ROSICATA DI CALENDA DOPO L’ADDIO DI CARFAGNA E GELMINI: “LASCIANO IL PARTITO CHE LE HA ACCOLTE, VALORIZZATE IN UN MOMENTO CRITICO DEL LORO PERCORSO POLITICO” - GELMINI RINCARA SUL DISSENSO POLITICO: “CALENDA È ORMAI SBILANCIATO A SINISTRA” – IL RENZIANO BONIFAZI FEROCE: “CALENDA HA DISTRUTTO UN CAPITALE POLITICO, È UN TECNICO CHE AL MASSIMO PUÒ FARE IL CAPO DI GABINETTO”

Giovanna Casadio per la Repubblica - Estratti

gelmini calenda carfagna

Quattro addii in 48 ore, un esodo, anzi una implosione per Azione, il partito di Carlo Calenda. Dopo Enrico Costa, trasmigrato in Forza Italia due giorni fa, lasciano Mariastella Gelmini e Mara Carfagna insieme con la senatrice Giusy Versace. Tutte ex forziste, ma per ora dirette verso lidi incerti. Piuttosto irritate per le illazioni sul passaggio dall’opposizione al centrodestra, dicono di restare in bilico nel gruppo Misto. Ma non sarà per molto.

È una giornata campale ieri per le due “favorite”, così erano chiamate nelle file Forza Italia Mariastella e Mara, berlusconiane di ferro che nel 2022 decidono di navigare verso altri lidi. Azione è la scialuppa perfetta: nuova, moderata. Hanno subito un ruolo di rilievo e di peso. È quanto ieri nel momento del crudo addio gli viene rinfacciato da Calenda con un comunicato, firmato da Azione, che più gelido non si può.

MARA CARFAGNA CARLO CALENDA

Quasi uno schiaffo. «Rispettiamo le scelte personali ma riteniamo grave e incoerente passare dall’opposizione alla maggioranza a metà legislatura contravvenendo così al mandato degli elettori. Una pratica che contribuisce ad allontanare i cittadini dalla politica ». E per non fare mancare nulla alla reprimenda ecco l’accusa «di lasciare il partito che le ha accolte, valorizzate in un momento particolarmente critico del loro percorso politico».

(..)

francesco bonifazi foto di bacco (5)

È Gelmini a rincarare sul dissenso politico: «Calenda è ormai sbilanciato a sinistra, non lo seguo verso il campo largo e la piazza giustizialista».

(...)

Dall’altra gamba dell’ex Terzo Polo, Italia Viva, arrivano commenti feroci: «Calenda ha distrutto un capitale politico, è un tecnico che al massimo può fare il capo di gabinetto», twitta Francesco Bonifazi.

carlo calenda mara carfagna carlo calenda mara carfagna 1 CARLO CALENDA MARA CARFAGNA - BY CARLI BOSCHI - BONETTI - GELMINI - CALENDA - CARFAGNA – MARATTIN francesco bonifazi foto di bacco (4) mariastella gelmini carlo calenda mara carfagna