“GIORGIA MELONI PUÒ AVERE LA PAURA DI EREDITARE UN PAESE IN QUESTE CONDIZIONI MA IN QUESTO MOMENTO PUÒ CONTARE SU DRAGHI E MATTARELLA CHE LA STANNO INSTRADANDO…” - A “OTTO E MEZZO” LUCIO CARACCIOLO ESAMINA L’ENORME SCOGLIO CHE SI TROVA DAVANTI FRATELLI D’ITALIA: “UN PAESE CON 2800 MILIARDI DI DEBITO CHE NON HA POTERE NEGOZIALE SUL FRONTE INTERNAZIONALE, GIOCA DA SOLO IN EUROPA E DEVE FARE I CONTI CON LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA. PER L'INCARICO DI GOVERNO CHE DOVRÀ ASSUMERE…"