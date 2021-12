TREGUA ARMATA A DESTRA - SALVINI VA OSPITE DI GIORGIA MELONI AD “ATREJU” E SOTTERRA L’ASCIA DI GUERRA: “ENTREREI IN UN GOVERNO MELONI E LEI FAREBBE LA STESSA COSA. E FIRMERO’ LA PETIZIONE DI GIORGIA SUL PRESIDENZIALISMO” - “LA PARTITA DEL QUIRINALE? BERLUSCONI È UN CANDIDATO VERO. NOI DEL CENTRODESTRA ABBIAMO TANTI DIFETTI MA SE DICIAMO UNA COSA, LA FACCIAMO. DRAGHI? NON HA DIFETTI E SE NE HA SONO IRRILEVANTI” - LA STOCCATA A GIORGETTI: “CON DI MAIO NON HO FAMILIARITÀ, NON GLI MANDO MESSAGGI E NON CI VADO A MANGIARE LA PIZZA…” (COSA CHE INVECE HA FATTO GIORGETTI)