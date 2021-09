10 set 2021 19:29

“SPERANZA FARAI UNA BRUTTA FINE. MERITI DI ESSERE BRUCIATO VIVO, TI DEVONO SQUARTARE VIVO, TI AMMAZZEREMO”, DENUNCIATO UN 35ENNE DISOCCUPATO RESIDENTE IN PROVINCIA DI LATINA PER LE MINACCE DI MORTE AL MINISTRO - “HAI ROVINATO LA VITA A NOI ITALIANI E ANCHE A ME” - LE FRASI INVIATE VIA MAIL. IL CASO RICORDA QUELLO DI ALTRE 4 PERSONE DENUNCIATE PER MINACCIA AGGRAVATA NELL’APRILE 2021: MA NON SONO EMERSI COLLEGAMENTI..