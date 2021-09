18 set 2021 17:25

“STARE AL GOVERNO CON IL PD E I 5 STELLE È ALTRO CHE ANDARE IN FARMACIA, ALTRO CHE IL MAALOX…” - SALVINI TORNA AD AGITARE LA MAGGIORANZA: “TI ALZI LA MATTINA E QUELLO VUOLE LO IUS SOLI, L'ALTRO IL DDL ZAN, UN ALTRO ANCORA LA PATRIMONIALE. L'ULTIMA È QUELLA DELLA CANNABIS - IN PARLAMENTO E AL GOVERNO DIREMO DI NO A QUALSIASI IPOTESI DI RITORNO ALLA FORNERO, DI AUMENTO DELLA TASSA SULLA CASA. IL GREEN PASS? NESSUNA FRIZIONE CON DRAGHI MA SARÀ LA STORIA A DIRE SE QUESTO SERVIVA O NO. IO ASPETTO E NON COMMENTO"