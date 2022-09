“È STATA UNA PROTAGONISTA ASSOLUTA DELLA STORIA MONDIALE” – IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DI MARIO DRAGHI DOPO LA MORTE DELLA REGINA ELISABETTA: “HA GARANTITO STABILITÀ NEI MOMENTI DI CRISI E HA SAPUTO TENER VIVO IL VALORE DELLA TRADIZIONE IN UNA SOCIETÀ IN COSTANTE E PROFONDA EVOLUZIONE” – MACRON: “UN’AMICA DELLA FRANCIA, UNA REGINA DI CUORI CHE HA SEGNATO PER SEMPRE IL SUO PAESE E IL SUO SECOLO…”

(ANSA) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. La Regina Elisabetta, si legge in una nota, è stata "protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant'anni". Alla Famiglia Reale, ai Governi e a tutti i cittadini del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth, le più sentite condoglianze.

La Regina Elisabetta - scrive Draghi - è stata protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant'anni. Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, saggezza, rispetto delle istituzioni e della democrazia. È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo.

Ha garantito stabilità nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione. Il suo spirito di servizio, la sua dedizione al Regno Unito e al Commonwealth, la profonda dignità con cui ha ricoperto la sua carica per un periodo così lungo sono state una fonte incessante di ammirazione per generazioni. Alla Famiglia Reale, ai Governi e a tutti i cittadini del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth, le più sentite condoglianze, conclude.

REGINA:SALVINI, UNA PREGHIERA PER LEI E LA SUA FAMIGLIA

(ANSA) - "Una preghiera per la Regina e per la sua famiglia, un pensiero a tutto il popolo britannico. #ReginaElisabetta #QueenElizabeth". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

GUTERRES, ADDOLORATO PER SCOMPARSA DELLA REGINA ELISABETTA

(ANSA) - "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Sua Maestà la regina Elisabetta. Vorrei rendere omaggio alla sua dedizione incrollabile e permanente al servizio del suo popolo. Il mondo ricorderà a lungo la sua devozione e leadership". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "In quanto Capo di Stato più longevo del Regno Unito, la regina è stata ampiamente ammirata per la sua grazia, dignità e dedizione in tutto il mondo - ha aggiunto -. È stata una presenza rassicurante durante decenni di cambiamenti radicali, inclusa la decolonizzazione dell'Africa e dell'Asia e l'evoluzione del Commonwealth".

MICHEL, LA REGINA ELISABETTA HA MOSTRATO IMPORTANZA VALORI

(ANSA) - "I nostri pensieri sono con la famiglia reale e tutti coloro che piangono la regina Elisabetta II nel Regno Unito e nel mondo. Un tempo chiamata Elizabeth The Steadfast, (Elisabetta la Costante, ndr), non ha mai mancato di mostrarci l'importanza di valori duraturi in un mondo moderno con il suo servizio e il suo impegno". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

REGINA: DI MAIO, HA COSTRUITO EUROPA, CONDOGLIANZE

(ANSA) - "Innanzitutto anche a nome del governo italiano condoglianze a tutto il Regno, alla famiglia reale. Riconosciamo a lei, tra l'altro, la capacità di costruire l'Europa. Durante il suo Regno ha costruito l'Europa, insieme ad altri capi di stato. L'Europa che conosciamo è stata costruita grazie anche a lei". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di Maio a Porta a Porta su Rai 1 a proposito della scomparsa della Regina Elisabetta II. "In Italia non c'è consapevolezza - ha aggiunto Di Maio - la Regina, è anche il capo della Chiesa anglicana, è la coesione. In tutte le occasioni con cui abbiamo collaborato con le istituzioni della Gran Bretagna ho percepito che rappresentava il cardine di unità del Regno".

Regina: Macron saluta 'un'amica della Francia'

(ANSA-AFP) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio a Elisabetta II che ha salutato come "un'amica della Francia, una regina di cuori" che ha "segnato per sempre il suo Paese e il suo secolo"

"Sua Maestà la regina Elisabetta II - ha twittato il capo dell'Eliseo - ha incarnato la continuità e l'unità della nazione britannica per oltre 70 anni. Conservo il ricordo di un'amica della Francia, una regina di cuori che ha segnato per sempre il suo paese e il suo secolo".

Regina: Meloni,è nella storia, punto riferimento suo popolo

(ANSA) - "Ci riempie di dolore la notizia della scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, una donna che è entrata nella storia e che ha saputo essere anche nei momenti difficili punto di riferimento per il suo popolo, ricevendone in cambio amore incondizionato. Ci uniamo al cordoglio della famiglia reale e di tutti i cittadini britannici". Lo scrive la presidente di FdI e dei Conservatori europei (ECR Party) Giorgia Meloni.

