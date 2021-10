29 ott 2021 09:29

“È STATA UN’IMBOSCATA INTERNA AL PD” - MARIONE ADINOLFI GODE PER L’AFFOSSAMENTO DEL DDL ZAN E SPIEGA DA DOVE ARRIVANO I FRANCHI TIRATORI: “CI SONO STATI SEGNALI MOLTO PRECISI ALLA LEADERSHIP DI ENRICO LETTA. NON FAI FUORI UN PRESIDENTE DI GRUPPO AMATO COME ANDREA MARCUCCI PENSANDO DI NON PAGARE POI DAZIO” - “SE IL PD SCEGLIE QUESTA COME BATTAGLIA PRINCIPALE DELLA SINISTRA, IN UN MOMENTO IN CUI VANNO IN CRISI IL DIRITTO AL LAVORO, LA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE, LA SCUOLA, È NORMALE CHE DENTRO IL PARTITO QUALCUNO PENSA CHE COSÌ NON SIA”