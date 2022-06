28 giu 2022 12:46

“È STATA UNA SCONFITTA PESANTE. È NECESSARIO RIFARE IL CENTRODESTRA” – IL NEMICO NUMERO UNO DI SALVINI NELLA LEGA, ROBERTO MARONI, GODE PER LA DEBACLE DEL “CAPITONE” ALLE URNE: “AI BALLOTTAGGI IL CENTRODESTRA HA PERSO QUASI DAPPERTUTTO. SARÀ COLPA ANCHE DELL'ASTENSIONISMO, MA L'ERRORE PIÙ GRAVE È STATO CHE IL CENTRODESTRA È ANDATO DIVISO AL PRIMO TURNO" – "RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI (SI FA PER DIRE) A RICOMPATTARSI IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL PROSSIMO ANNO?"