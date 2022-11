“STIAMO RISPETTANDO TUTTE LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI” – GIORGIA MELONI ALL’ASSEMBLEA DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI FRATELLI D’ITALIA CONTRATTACCA DOPO LE ACCUSE DEI FRANCESI PER IL TRATTAMENTO DEI MIGRANTI: “A BORDO NON CI SONO NAUFRAGHI E LA NAVE CHE LI HA PRESI IN CARICO È ATTREZZATA ED EQUIPAGGIATA. LA DECISIONE DEI MEDICI DI FARLI SBARCARE È BIZZARRA” – “LA SINISTRA SEMBRA FELICE DI VEDERE L'ITALIA ATTACCATA E POSSIBILMENTE UMILIATA. C'È ANCORA MOLTO DA FARE, ANCHE PER CONTRASTARE DECENNI DI PROPAGANDA IMMIGRAZIONISTA” – IL VIDEOMESSAGGIO PER IL GIORNO DELLA LIBERTÀ

giorgia meloni videomessaggio per il giorno della liberta' 1

(ANSA) - "Sui giornali ho letto stamattina titoli surreali, distanti dalla realtà. Ad esempio non è dipesa dal governo la decisione dell'autorità sanitaria di far sbarcare tutti i migranti presenti sulle navi ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi psicologici. Scelta, quella dell'autorità sanitaria, che abbiamo trovato bizzarra". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni nel corso dell'assemblea con i gruppi parlamentari di FdI.

ocean viking al largo di catania

(ANSA) - "Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo.

A bordo di queste navi non ci sono naufraghi ma migranti: le persone sono salite a bordo in acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza". Così, come si apprende,la premier Giorgia Meloni agli eletti di FdI.

GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN

Meloni ha aggiunto: "Giuridicamente, dunque, non parliamo di 'naufraghi', qualifica che ricorrere invece in regime di Sar".

(ANSA) - "In due settimane abbiamo trovato 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle bollette ma la partita si giocherà soprattutto a livello europeo: abbiamo messo in sicurezza il nostro tessuto produttivo e già domani il decreto sarà portato in CdM, ma fermare la speculazione è fondamentale e stiamo conducendo questa battaglia". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel corso dell'assemblea dei gruppi di Fdi

giorgia meloni videomessaggio per il giorno della liberta' 3

(ANSA) - "Il tema della legalità che consideriamo un tratto distintivo di questo Governo: bisogna tornare a rispettare le regole e questo vale per ogni ambito. È finita la repubblica delle banane in cui si vessano i cittadini e che piace tanto alla sinistra: si può fare tutto, nel rispetto delle leggi e nel rispetto degli italiani che le leggi le rispettano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso dell'assemblea dei gruppo di Fdi.

GIORGIA MELONI ALLA COP27 DI SHARM-EL-SHEIKH

(ANSA) - "Quello che continua a stupirmi è che una intera parte d'Italia remi contro l'interesse nazionale italiano. Questa è una cosa alla quale non riuscirò mai ad abituarmi. La sinistra sembra felice di vedere l'Italia attaccata e possibilmente umiliata, ma noi invece lavoriamo per una Italia rispettata a livello internazionale". Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso dell'assemblea con i gruppi parlamentari di Fdi.

(ANSA) - "In queste prime due settimane al governo dell'Italia abbiamo già dato dei segnali importanti e smentito i pronostici e la narrazione di una sinistra anti-italiana che parlava di 'Italia isolata' con Fratelli d'Italia alla guida del Paese.

GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ

Non è così e lo abbiamo visto: siamo stati accolti a Bruxelles con il rispetto e il riguardo normali per uno Stato fondatore dell'Unione europea e quando c'è il rispetto c'è anche la disponibilità a trovare soluzioni comuni. Abbiamo visto che nei confronti del nostro esecutivo c'è molta attenzione, curiosità e voglia di capire quale sarà la linea che l'Italia intende intraprendere.

Attenzione, rispetto e voglia di ascoltare l'Italia ci sono stati dedicati anche al Cop27 e il G20 di Bali sarà il prossimo appuntamento: vogliamo che l'Italia sia centrale nello scacchiere internazionale e lavoriamo per questo". Così, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni parlando ai parlamentari di Fratelli d'Italia riuniti a Montecitorio.

ocean viking migranti

(ANSA) - "Siamo solo all'inizio del lavoro e c'è ancora molto da fare, anche per contrastare decenni di propaganda immigrazionista che si è sedimentata ad ogni livello e che sovrapporre il piano della protezione ai profughi con il controllo dei flussi migratori. Piani diversi che non vanno mescolati". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni nel corso dell'assemblea con i gruppi parlamentari di FdI.

migranti scendono dalla nave rise above a reggio calabria 7

(ANSA) - "Altro tema prioritario è quello dell'energia: in due settimane abbiamo trovato 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle bollette ma la partita si giocherà soprattutto a livello europeo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della riunione con i gruppi Fdi.

giorgia meloni videomessaggio per il giorno della liberta' 2

(ANSA) - "Correre" per raggiungere subito i primi risultati. Questa la volontà che la premier Giorgia Meloni, secondo quanto riferito da alcuni eletti, avrebbe espresso ai parlamentari di FdI durante l'assemblea. Meloni avrebbe ringraziato i parlamentari per la compostezza e la compattezza dimostrata nella fase iniziale, chiedendo concentrazione, presenza e unione nel perseguimento degli obiettivi.

EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI

(ANSA) - "Il 9 novembre 1989 è una data spartiacque nella storia, non solo in quella d'Europa e dell'Occidente, ma in quella del mondo intero. L'abbattimento del Muro di Berlino, oltre a rappresentare la premessa storica per la riunificazione della Germania, segna il tramonto del comunismo sovietico, e con esso dei regimi totalitari che avevano dominato il Novecento europeo. Regimi che avevano conculcato i valori e quei diritti fondamentali che sono diventati un patrimonio comune delle democrazie occidentali e che spesso oggi erroneamente tendiamo a dare per scontati". Inizia così un videomessaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul Giorno della Libertà, istituito per celebrare la ricorrenza dell'abbattimento del Muro di Berlino, pubblicato sul canale Youtube di Palazzo Chigi.

"La forza e la solidità delle nostre democrazie è stata resa possibile proprio dalla fine di quei totalitarismi e dal sacrificio di tutte quelle persone che hanno lottato e combattuto, permettendoci di vivere in un mondo libero - afferma Meloni - . E' grazie all'esempio di giovani come Jan Palach, che diedero la vita per la libertà del proprio popolo, che oggi l'Europa non vive più sotto il giogo della dittatura.

E' grazie all'opera politica, spirituale e diplomatica di un santo e di uno statista come Giovanni Paolo II, che diceva che l'Europa deve respirare con due polmoni, quello occidentale e quello orientale. E' grazie alla folla che premeva sulle guardie di frontiera della Repubblica democratica tedesca affinché aprissero i varchi verso Ovest, e pochi minuti dopo danzava festante sulle rovine di quel muro, che abbiamo potuto riabbracciare nel comune ideale europeo decine di milioni di nostri fratelli".

giorgia meloni videomessaggio per il giorno della liberta' 6

(ANSA) - "Per ricordare quegli eventi del 1989, con la legge 61 del 15 aprile 2005, la Repubblica italiana ha dichiarato il 9 novembre Giorno della Libertà. Come ricorrenza dell'abbattimento del Muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di nazioni oppresse e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora oppresse dal totalitarismo".

Lo dice in un videomessaggio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul Giorno della Libertà, istituito per celebrare la ricorrenza dell'abbattimento del Muro di Berlino. "La libertà è il principale valore su cui si basa la nostra democrazia, anticorpo contro ogni tentazione totalitaria. Nel celebrarla - aggiunge Meloni -, la legge condanna non soltanto i regimi del passato ma anche il rischio di insorgenza di nuove forme di repressione della libertà".

giorgia meloni videomessaggio per il giorno della liberta' 4

(ANSA) - "E' una lotta per la libertà quella che sta portando avanti il popolo ucraino per difendere la propria nazione da una brutale aggressione". Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione del Giorno della Libertà, sottolineando che "il rispetto della libertà di ciascun popolo è il fondamento della pace internazionale. La libertà è un valore fondante della nostra identità italiana, europea, occidentale, che non solo non possiamo dimenticare ma che è nostra compito e dovere celebrare ogni giorno, a partire dalla ricorrenza del 9 novembre".

MIGRANTI SBARCATI A CATANIA DALLA GEO BARENTS

(ANSA) - "La libertà è un valore fondante della nostra identità italiana, europea, occidentale, che non solo non possiamo dimenticare ma che è nostra compito e dovere celebrare ogni giorno, a partire dalla ricorrenza del 9 novembre". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione del Giorno della Libertà, istituito per commemorare la caduta del Muro di Berlino.

GIORGIA MELONI - VIGNETTA ALTAN

"E' con questo spirito che la legge istitutiva del Giorno della Libertà prevede che vengano organizzate cerimonie commemorative e momenti di approfondimento nelle scuole, che illustrino il valore della democrazia e della libertà, evidenziando gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti - aggiunge Meloni -. Un grande filosofo liberale italiano, Benedetto Croce, di cui tra pochi giorni ricorrono i 70 anni dalla scomparsa, che dedico la sua vita all'amore e allo studio della libertà, disse: 'C'è chi mette in dubbio il futuro dell'ideale della libertà. Noi rispondiamo che essa ha più che un futuro, possiede l'eternità'. Ecco, celebrare il valore della libertà significa non soltanto coltivare la memoria storica di chi è caduto per conquistarla, ma anche spendersi ogni giorno per la sua eternità".

