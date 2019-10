NO DEAL IS MEGL CHE ONE - ULTIME DAL CAOS BREXIT: DOWNING STREET FA FILTRARE UNA TELEFONATA TRA BORIS JOHNSON E ANGELA MERKEL IN CUI LA CANCELLIERA PROPONE DI FAR RIMANERE L’IRLANDA DEL NORD NELL’UNIONE DOGANALE. È LA BOMBA DI “BOJO” PER DARE LA COLPA ALL’UE DEL MANCATO ACCORDO - “BORIA” STA PURE TRATTANDO PER CERCARE UN PAESE CHE PONGA IL VETO ALL’ESTENSIONE DELLA BREXIT, PROMETTENDO IN CAMBIO ACCORDI COMMERCIALI VANTAGGIOSI - VIDEO