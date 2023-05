IL “SULTANO” RIMANE SUL TRONO: ERDOGAN HA VINTO LE ELEZIONI CON IL 52,1% DELLE PREFERENZE. SARÀ ANCORA PRESIDENTE DELLA TURCHIA FINO AL 2028 – LO SFIDANTE, IL “GANDHI TURCO” KILICDAROGLU, HA OTTENUTO IL 47,9% DEI VOTI – LO SPOGLIO È ANCORA IN CORSO MA LA TV PUBBLICA, CON IL 98% DI SCEDE SCRUTINATE, HA ANNUNCIATO LA VITTORIA DI ERDOGAN

Kilicdaroglu Erdogan

(ANSA) - Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia, con il 52,1% delle preferenze, al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu che ha ottenuto il 47,9% dei consensi. Lo dicono i dati della tv di Stato turca Trt, non ancora confermati ufficialmente dal Consiglio elettorale turco Ysk, con oltre il 98% delle schede scrutinate. Il leader turco si assicura in questo modo il potere per altri 5 anni, fino al 2028, dopo avere vinto tutte le elezioni dirette per il rinnovo della presidenza in Turchia.

recep tayyip erdogan. kemal kilicdaroglu