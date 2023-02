“CON LA TELEFONATA A ‘STASERA ITALIA’ È PARTITA L’OPERAZIONE PER SALVARE DELMASTRO E DONZELLI, TROPPO VICINI ALLA LEADER PER ESSERE SACRIFICATI” - CAPPELLINI: “SUL CASO, SILENZIO ASSOLUTO DA PARTE DI GIORGIA MELONI. ANCHE SE È LA PRIMA A ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO SIA UNA DIFESA SCIVOLOSA: ECCO PERCHÉ IERI SERA, OSPITE DI DEL DEBBIO, HA PARLATO DEL CASO COSPITO MA NON DI PARLARE DI DONZELLI E DELMASTRO. FA IMPRESSIONE PENSARE CHE APPENA UN ANNO, DOPO LA RIELEZIONE DI MATTARELLA, DA RETE4 MELONI FU BANDITA PER QUALCHE SETTIMANA, LEI E TUTTI I FRATELLI D’ITALIA”

Estratto dell’articolo di Stefano Cappellini per “la Repubblica”

PALOMBELLI MELONI

Più facile che Giorgia Meloni telefoni in diretta a un talk show che si presenti in conferenza stampa dopo un Consiglio dei ministri. Anche ieri ha disertato […] Sul caso Donzelli-Delmastro silenzio assoluto. Le esternazioni della presidente del Consiglio restano confinate in ambiti più controllati: le dichiarazioni a margine di convegni o appuntamenti internazionali […] il diario di Giorgia, i canali social e Rete 4. Dove ieri la presidente del Consiglio è stata ospite del programma Dritto e rovescio , condotto da Paolo Del Debbio, a 24 ore dall’altra imprevista sortita sul medesimo canale Mediaset.

GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO

La telefonata in diretta a Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia , […] è stata la sproporzione tra l’episodio, una domanda sgradita di Palombelli agli ospiti sul caso Cospito, e la scelta di Meloni di intervenire a programma in corso per contestare il quesito. Ce n’era bisogno? O ha solo testimoniato un nervosismo crescente a Palazzo Chigi?

Di certo, alla cornetta, c’era una Meloni meno spigliata e brillante del solito, chissà se più per scansare il fantasma delle incursioni berlusconiane o per l’intima consapevolezza del rischio di un passo falso: «Chiamavo per questo… siccome è una questione un po’ delicata… lei ha chiesto del governo che sta eccitando la piazza… ma è una materia che, che… che compete… alla giustizia… atteso che il governo non ha fatto niente… abbiamo anarchici che minacciano le istituzioni e la domanda è sul governo che sta eccitando la piazza?».

PALOMBELLI MELONI1

[…]Meloni ne ha approfittato anche per un invito alla responsabilità e alla moderazione («Il governo non ha alzato i toni e non ha mai eccitato la piazza»), invito che forse avrebbe sortito miglior effetto se la presidente del Consiglio avesse telefonato per tempo al fedelissimo Donzelli anziché a Palombelli: accusare in aula l’opposizione di fiancheggiare anarco-terroristi e mafiosi non aiuta ad abbassare i toni del dibattito pubblico.

GIORGIA MELONI E PAOLO DEL DEBBIO

Con la telefonata in diretta è dunque partita l’operazione “responsabilità”, per salvare gli incendiari Delmastro e Donzelli, troppo vicini alla leader per essere sacrificati.

Anche se Meloni è la prima a essere consapevole di quanto sia una difesa scivolosa e non necessariamente vittoriosa: ecco perché ieri sera, ospite di Del Debbio, ha parlato del caso Cospito, confermando l’indisponibilità del governo a intervenire per lenire il regime carcerario del leader anarco-insurrezionalista, ma ha evitato con cura di parlare del vero inciampo del duo Donzelli- Delmastro […]

SILVIO BERLUSCONI GIORGIA MELONI - 2008

[…] fa impressione pensare che appena un anno fa di questi tempi, subito dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, da Rete 4 Meloni fu bandita per qualche settimana, lei e tutti i Fratelli d’Italia […] Berlusconi si era infuriato per questa dichiarazione di Meloni: «A Silvio non devo nulla». […] Meloni, dunque, continua a tacere su Donzelli e Delmastro […] C’è di certo la volonta di far decantare il caso, forse pure quella di non inchiodarsi a una difesa pubblica che potrebbe non reggere alla prova dei fatti. […]