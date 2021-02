7 feb 2021 10:44

“TENIAMO IL REDDITO DI CITTADINANZA? RIMANE QUOTA 100? E IL MES SANITARIO? QUALI SCELTE SI FARANNO SUL BILANCIO DELLO STATO?" - GUIDO CROSETTO, IDEOLOGO DI FRATELLI D’ITALIA, A “STASERA ITALIA” INCALZA DRAGHI (“LA SCIALUPPA DI SALVATAGGIO PER CERCARE DI TRAGHETTARE LA POLITICA VERSO LUOGHI DOVE SI PENSAVA DI NON ARRIVARE") E PROFETIZZA: "È PROBABILE CHE CROLLERÀ TUTTO QUANDO BISOGNERÀ FARE SCELTE DIFFICILI. QUELLI CHE ADESSO PENSANO DI ANDARE LÌ PER POTER DARE SOLDI A TUTTI IN BONUS VARI, DOVRANNO CAPIRE CHE…” - VIDEO