“IL TESTA A TESTA TRA DONALD TRUMP E KAMALA HARRIS? NON CI DORMO LA NOTTE” – DOPO BARACK, ANCHE MICHELLE OBAMA SALE SU UN PALCO IN MICHIGAN PER SOSTENERE LA CANDIDATA DEMOCRATICA CHE ARRANCA NEI SONDAGGI CONTRO IL TYCOON: “TRUMP È UN BUGIARDO, DEFINITO UN FASCISTA DAL SUO EX CAPO DELLO STAFF. ABBIAMO BISOGNO DI UN ADULTO ALLA CASA BIANCA” – “THE DONALD” BOLLA KAMALA COME “UN’INCOMPETENTE CHE CI PORTERÀ ALLA TERZA GUERRA MONDIALE…”- VIDEO

Testa a testa tra candidati, michelle obama: “non ci dormo la notte, come è possibile?”

Michelle Obama ha attaccato duramente Donald Trump in Michigan, in un comizio con la candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala Harris, e ha sfidato gli elettori a sostenere Harris come primo presidente donna degli Stati Uniti. "Sotto ogni punto di vista, ha dimostrato di essere pronta", ha detto l'ex first lady. "La vera domanda è, come paese, siamo pronti per questo momento?".

Quella di oggi è stata la prima apparizione di Michelle Obama in campagna elettorale da quando ha parlato alla convention democratica di Chicago durante l'estate. Ha detto che teme per il Paese e fatica a capire perché la corsa presidenziale rimanga serrata. "Rimanevo sveglia la notte chiedendomi: 'Cosa diavolo sta succedendo?'", ha detto. Con la voce vibrante di emozione, Obama ha avvertito che il potenziale ritorno di Trump alla Casa Bianca minerebbe la salute e la libertà riproduttiva delle donne. "Sto chiedendo a tutti voi, dal profondo del mio essere, di prendere sul serio le nostre vite", ha detto.

Michelle Obama: "Serve un adulto alla Casa Bianca, facciamo qualcosa"

Denunciando un doppio standard, Michelle Obama - amatissima dai democratici ma finora grande assente dalla campagna elettorale - spiega come da Harris ci si attende che sia "intelligente ed eloquente, che abbia una serie di politiche chiare, che non mostri mai troppa rabbia, che dimostri più e più volte la sua appartenenza".

Da Trump, un "bugiardo incompetente, definito un fascista dal suo ex capo dello staff", non ci aspetta "assolutamente nulla: nessuna comprensione della politica, nessuna capacità di mettere insieme un argomento coerente, nessuna onestà, nessuna decenza, nessuna morale", mette in evidenza. "Abbiamo bisogno di un adulto alla Casa Bianca", ha aggiunto fra gli applausi scroscianti del pubblico, che esorta a "fare qualcosa", rispolverando quel "do something" con cui ha infiammato la convention democratica.

Trump: “Harris ci porterà di sicuro alla terza guerra mondiale”

Kamala Harris ci porterà sicuramente alla terza guerra mondiale con la sua "incompetenza. Eleggerla presidente vorrebbe dire scommettere su milioni di vite". Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in Pennsylvania, sottolineando che la vicepresidente sarebbe un'incompetente nell'aver a che fare con il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin.

