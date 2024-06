“TI AVVII VERSO IL NULLA” – I MESSAGGI, PER NIENTE GARBATI, INVIATI DA VITTORIO SGARBI A GIUSEPPE CONTE. PEPPINIELLO APPULO HA RIVELATO CHE IL CRITICO D’URTO SI È PROCURATO IL SUO NUMERO DI CELLULARE PER INSULTARLO - LA RISPOSTA DI SGARBI: “NON MI SONO PROCURATO IL TUO INFETTO NUMERO, ME LO HAI DATO TU QUANDO FACEVI IL CAMERIERE DI SALVINI. E NON LO AVREI USATO SE NON AVESSI SENTITO LE TUE..."

“Facevi il cameriere di Salvini”, “ti avvii verso il nulla”. Firmato: Vittorio Sgarbi. Destinatario: Giuseppe Conte. Due sere fa il leader 5 Stelle in comizio ha accusato l’ex sottosegretario di tormentalo per telefono: “Sgarbi si è procurato il numero del mio cellulare e mi manda gli insulti per Whatsapp”. Una scena oggettivamente anomala che merita di essere capita meglio.

A quanto risulta al Fatto, a far infuriare Sgarbi è stato un intervento di Conte in cui l’avvocato contrapponeva le liste dei 5Stelle per le Europee, rappresentate in quel caso dal volto antimafia Giuseppe Antoci, alla classe dirigente di FdI, che ricandida Sgarbi nonostante alcune vicende giudiziarie ancora aperte nei suoi confronti.

A quel punto, Sgarbi invia a Conte alcuni messaggi, tra cui uno screenshot preso da Facebook che mostra diversi insulti all’ex premier sotto al video di un suo comizio a Gela: “Cafone tu eri al governo 3 anni hai fatto schifo”, si legge in uno dei post; “Tu sei l’indegnità della politica” e così via. […]

[…] Impugna di nuovo il telefono e scrive al leader 5 Stelle: “Non mi sono procurato il tuo infetto numero, me lo hai dato tu quando facevi il cameriere di Salvini. E non lo avrei usato se non avessi sentito le tue immondezze senza fondamento. Io non uso gli attentati degli altri (quello ad Antoci, ndr) per raccattare voti. Ma soprattutto, tu non sei un’istituzione pubblica, sei stato un distributore di soldi pubblici per tentare, invano, di sopravvivere. Ti avvii verso il nulla”. […]

