27 set 2021 12:00

“TI VOGLIO BENE AMICO MIO, SU DI ME POTRAI CONTARE. HAI FATTO MALE A TE STESSO MA SU DI ME POTRAI CONTARE SEMPRE” - MATTEO SALVINI TENDE LA MANO ALL’EX SOCIAL-GURU LUCA MORISI, INDAGATO PER CESSIONE DI STUPEFACENTI, POSTANDO UNA FOTO SU FACEBOOK: “QUANDO UN AMICO SBAGLIA E COMMETTE UN ERRORE CHE NON TI ASPETTI PRIMA TI ARRABBI CON LUI, E DI BRUTTO. MA POI GLI ALLUNGHI LA MANO, PER AIUTARLO A RIALZARSI. AMICIZIA E LEALTÀ PER ME SONO LA VITA…”