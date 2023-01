“TIENITI IN FORMA, NEL 2029 CI SARÀ UN'ALTRA CORSA PER IL QUIRINALE” – IL CONSIGLIO DI GIANNI LETTA A CASINI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI “PIERFURBY” (A PROPOSITO DI COLLE, IN PRIMA C'ERA IL SEGRETARIO GENERALE DEL QUIRINALE UGO ZAMPETTI) – AVVISTATI ANCHE IL PRESIDENTE DEL SENATO LA RUSSA, I MINISTRI PIANTEDOSI E FITTO, GLI EX PREMIER GIULIANO AMATO E MARIO MONTI, IL REDIVIVO GIANFRANCO FINI, IL GRAN CIAMBELLONE DEM BETTINI E IL CARDINAL ZUPPI (IN VIDEO) – L’APPLAUSO PIU’ FORTE QUANDO CASINI HA DETTO... – FOTO BY LUCIANO DI BACCO

Da “La Stampa”

pierferdinando casini e il cardinale giovanni battista re foto di bacco (2)

«Pierferdinando l'ho conosciuto da ragazzino, era vicepresidente del movimento giovanile della Dc. Poi ha fatto otto legislature alla Camera e tre al Senato». Così Gianni Letta alla presentazione del libro "C'era una volta la politica". Alludendo alla mancata elezione al Colle, ha poi dato un consiglio a Casini: «Tieniti in forma, nel 2029 ci sarà un'altra corsa».

CASINI: MAGISTRATI E POLITICA UN RAPPORTO DA CORREGGERE

Mario Ajello per “il Messaggero”

ugo zampetti foto di bacco (3)

L'applauso più forte s'è avuto quando Pier Ferdinando Casini, il festeggiato all'auditorium nella serata per il suo libro C'era una volta la politica, nel lanciare «un messaggio alla politica attuale», a riprova che non si sta parlando del passato ma del futuro, tiene a precisare: «Certe degenerazioni del rapporto tra magistratura e politica vanno assolutamente riviste. Ciascuno deve fare correttamente il proprio mestiere».

E ancora: «Combattiamo tra partiti, anche sulle riforme, ma guai a considerare l'avversario come un nemico da abbattere e da abbattere perfino con l'arma giudiziaria». La platea, strapiena di personaggi pubblici e di curiosi, approva e assai. Ma l'intera serata Casini e tutti gli interventi, di Giuliano Amato, di Gianni Letta e (tramite video) del cardinale Zuppi (moderatore Alessandro De Angelis), hanno avuto un unico filo conduttore che è stato quello di segnalare un approccio, un metodo, una cultura ai protagonisti dell'attuale governo (in prima fila ci sono i ministri Piantedosi, Fitto, Casellati, insieme al presidente del Senato, La Russa), ai dirigenti dell'opposizione e alle classi dirigenti: trovare i punti d'incontro, praticare l'arte del compromesso non al ribasso ma al «rialzo».

pierferdinando casini gianni letta foto di bacco (2)

Quello che tiene insieme un Paese. La parola «coesione», da parte di tutti i partecipanti sia sul palco sia in platea, è la più citata e a sentirla ripetere viene da pensare quanto riforme divisive - come quella dell'autonomia, non citata espressamente ma aleggiante - siano materia per niente in linea con le aspettative e con la visione del mondo e anzitutto del nostro Paese che anima questi rappresentanti dell'Italia istituzionale, imprenditoriale, dei partiti, delle professioni riuniti per il libro di Casini in una sorta di abbraccio tra Prima e Seconda Repubblica, tra ex Dc e Dc eterni, tra destra e sinistra e molto centro, tra chi comunque collocato crede che la sola politica capace di avere un futuro è quella all'insegna del reciproco rispetto e dell'unità sui valori e sulle scelte di fondo. Sennò, a perderci non è una parte o un'altra ma l'intera collettività nazionale.

pierferdinando casini foto di bacco

Ed è nettissima - «Le presenze in sala dimostrano qual è l'idea di politica che ha Casini: quella della trasversalità e dell'incontro», fa notare Gianni Letta in un discorso apprezzatissimo - la lezione ad uso dei politici d'oggi che emerge da questa serata multipartisan e per niente nostalgica: comporre e non spaccare; coltivare negli atti e non retoricamente un'idea unitaria dello Stato nazionale; «non avere paura di fare scelte impopolari» (copyright Casini); «politica come passione e come missione» anche laica (Zuppi); conoscere i limiti della propria azione e non farsi condurre dal protagonismo personale; «evitare la demagogia» (e qui Amato cita la solitaria scelta di Casini di non votare il taglio del numero dei parlamentari fatto come è stato fatto).

E siccome Pier è tutte queste cose insieme, nota con un simpatico sorriso il Dottor Sottile che è stato premier e prima ancora numero due di Craxi, «ti auguro caro amico di stare bene perché nel 2029 ti potrebbe toccare il Colle».

COLLE

gianfranco fini pierferdinando casini foto di bacco (2)

A proposito di Quirinale, c'è il segretario generale Ugo Zampetti e nella prima fila anche l'imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, Gianfranco Fini molto salutato e apprezzato, La Russa (che motteggia: «Moriremo democristiani, o forse no») e i ministri, il cardinale Re (che così accoglie Fitto: «Ti ho conosciuto che eri un ragazzino») e Franceschini (altri Pd come l'ex ministro Orlando sono dietro), Monti e Alfano («Angelino, sei un grande», gli dicono più o meno tutti e sinceramente), il demitiano eterno Giuseppe Sangiorgi e nell'alfabeto casiniano, dalla A di Amato alla Zeta di Zuppi, si va dal demitiano eterno Giuseppe Sangiorgi a Mastella (con la moglie Sandra e lui:

gianfranco fini pierferdinando casini foto di bacco (1)

«Funziona ancora il richiamo della foresta democristiana») e Minniti, Boschi e Carfagna, Tabacci e Baccini, Ranucci e Guerini, Virginia Raggi che va via subito e Zingaretti, il cossighiano Naccarato e Riccardo Villari, Guido Viceconte e Mario Pepe, Rotondi e Libé, D'Alia e D'Onofrio, Cesa e Bertinotti in quota comunista e infiniti altri. Chi mai, più di Casini, riuscirebbe (a proposito di dialogo e composizione repubblicana di tutte le culture e le storie personali) ad accomunare così tanta gente? Pezzi importanti della Rai (da Claudio Sergio a Luca Mazzà), e Salvo Nastasi che guida la Siae, Giulio Napolitano e vip e manager ma c'è anche la fila fuori: vuoi vedere che «c'era una volta la politica» ma la politica c'è ancora ed eccome?

video di saluto del cardinale matteo maria zuppi ugo zampetti foto di bacco (4) gianfranco fini mario ajello foto di bacco ugo maria brachetti peretti pierferdinando casini foto di bacco silvio salini foto di bacco pierferdinando casini foto di bacco (3) gianfranco fini foto di bacco (8) paola pelino foto di bacco pierferdinando casini foto di bacco (2) gianfranco fini foto di bacco (7) pierferdinando casini goffredo bettini foto di bacco (1) pierferdinando casini mario monti piero gnudi foto di bacco paola pelino foto di bacco (2) pierferdinando casini gianni letta foto di bacco (1) gianfranco fini foto di bacco (6) pierferdinando casini goffredo bettini berta zezza foto di bacco pierferdinando casini goffredo bettini foto di bacco (2) pietro valsecchi foto di bacco nicola zingaretti dario franceschini gianfranco fini pierferdinando casini foto di bacco (2) gianfranco fini foto di bacco (5) pierferdinando casini raffaele ranucci foto di bacco nicola zingaretti pierferdinando casini maurizio gasparri foto di bacco gianfranco fini foto di bacco (4) pierferdinando casini e il cardinale giovanni battista re foto di bacco (1) gianfranco fini foto di bacco (3) mario monti foto di bacco gianfranco fini foto di bacco (2) marina biagi foto di bacco federico casini foto di bacco (2) pierferdinando casini michele vietti foto di bacco franco carraro foto di bacco gianfranco fini foto di bacco (1) enzo benigni foto di bacco (2) clemente mastella pierferdinando casini foto di bacco (1) clemente mastella pierferdinando casini foto di bacco (2) bernabo bocca saluta paola pelino foto di bacco (3) bernabo bocca foto di bacco benedetto della vedova mario ajello foto di bacco bernabo bocca moroello diaz della vittoria pallavicini foto di bacco bernabo bocca salvatore nastasi foto di bacco bernabo bocca saluta paola pelino foto di bacco (1) benedetto della vedova foto di bacco (2) benedetto della vedova foto di bacco (1) bernabo bocca saluta paola pelino foto di bacco (2) clemente mastella pierferdinando casini foto di bacco aurelio regina gianni de gennaro foto di bacco berta zezza claudia mazzola foto di bacco berta zezza pierferdinando casini raffaele ranucci foto di bacco bruno frattasi foto di bacco angelino alfano foto di bacco antonio razzi foto di bacco bruno frattasi mario monti foto di bacco cardinale giovanni battista re foto di bacco clemente mastella foto di bacco alessandro de angelis giuliano amato pierferdinando casini gianni letta foto di bacco (1) clemente mastella pierferdinando casini con il figlio francesco foto di bacco alessandro onorato foto di bacco dario franceschini foto di bacco (1) alessandro de angelis giuliano amato pierferdinando casini gianni letta foto di bacco (2) dario franceschini foto di bacco (2) alessandro de angelis foto di bacco (3) dario franceschini gianfranco fini foto di bacco dario franceschini gianfranco fini pierferdinando casini foto di bacco alessandro de angelis foto di bacco (2) elisabetta serafin foto di bacco alessandro de angelis foto di bacco (1) alessandro cattaneo foto di bacco enzo benigni foto di bacco (1) ettore rosato foto di bacco federico casini foto di bacco (1) federica e fulvio lucisano foto di bacco maria elena uzzo foto di bacco libro presentato ignazio la russa matteo piantedosi foto di bacco (2) il ministro dell interno matteo piantedosi foto di bacco (1) ignazio la russa matteo piantedosi mario monti foto di bacco (2) ignazio la russa matteo piantedosi mario monti foto di bacco (3) ignazio la russa matteo piantedosi mario monti foto di bacco ignazio la russa matteo piantedosi mario monti dario franceschini foto di bacco ignazio la russa matteo piantedosi foto di bacco (1) ignazio la russa foto di bacco (3) ignazio la russa matteo piantedosi mario monti dario franceschini maria elisabetta alberti casellati foto di bacco il cardinale giovanni battista re giuliano amato foto di bacco ignazio la russa foto di bacco (1) goffreo bettini foto di bacco (2) il ministro maria elisabetta alberti casellati foto di bacco ignazio la russa foto di bacco (2) goffreo bettini foto di bacco (1) il ministro dell interno matteo piantedosi foto di bacco (2) il ministro dell interno matteo piantedosi foto di bacco (3) goffredo bettini raffaele ranucci gianni de gennaro foto di bacco giulio napolitano foto di bacco il ministro matteo piantedosi foto di bacco (2) il ministro matteo piantedosi foto di bacco (1) invitati giulio napolitano foto di bacco (2) giuliano amato mario monti foto di bacco (2) invitati (2) lorenzo cesa bruno frattasi foto di bacco lorenzo guerini foto di bacco gianni de gennaro foto di bacco gianni de gennaro raffaele fitto antonio leone angelino alfano foto di bacco gianni letta foto di bacco giuliano adreani foto di bacco giuliano amato foto di bacco giuliano amato mario monti foto di bacco maria elena boschi angelino alfano foto di bacco (2) maria elena boschi angelino alfano foto di bacco matteo piantedosi mario monti dario franceschini foto di bacco (1) marina biagi giuliano amato mario monti foto di bacco mario monti benedetto della vedova foto di bacco mario monti dario franceschini foto di bacco mario monti paola pelino foto di bacco mario monti pierferdinando casini foto di bacco matteo piantedosi mario monti dario franceschini foto di bacco (2) matteo piantedosi mario monti foto di bacco (2) maurizio gasparri maurizio caprara foto di bacco matteo piantedosi mario monti foto di bacco moroello diaz della vittoria pallavicini ugo maria brachetti peretti foto di bacco maurizio gasparri con il cardinale giovanni battista re foto di bacco michele vietti foto di bacco nicola zingaretti dario franceschini gianfranco fini pierferdinando casini foto di bacco (1) pierferdinando casini e il cardinale giovanni battista re foto di bacco (3) pierferdinando casini con il libro presentato foto di bacco piero gnudi foto di bacco raffaele fitto gianfranco fini foto di bacco (1) pietro sebastiani foto di bacco raffaele fitto antonio leone angelino alfano foto di bacco raffaele fitto gianfranco fini foto di bacco (2) sandra carraro foto di bacco raffaele fitto mario monti foto di bacco sandra cioffi fedi chiara del gaudio foto di bacco raffaele ranucci foto di bacco raffaele squitieri foto di bacco salvatore nastasi foto di bacco sandra lonardo clemente mastella foto di bacco sandra lonardo clemente mastella pierferdinando casini con il figlio francesco foto di bacco ugo zampetti foto di bacco (2) stefano filippone thaulero foto di bacco ugo zampetti foto di bacco (1) ugo maria brachetti peretti foto di bacco ugo zampetti raffaele fitto foto di bacco