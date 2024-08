“TIM WALZ È FORTE ED EFFICACE, È UN’OTTIMA SCELTA” - JOE BIDEN APPROVA LA DECISIONE DI KAMALA HARRIS, CHE HA INDICATO IL GOVERNATORE DEL MINNESOTA COME SUO VICE PER LA CORSA ALLA CASA BIANCA: “IL TICKET SARÀ UNA VOCE POTENTE PER I LAVORATORI E PER LA CLASSE MEDIA AMERICANA” - ANCHE BARACK E MICHELLE OBAMA BENEDICONO LA SCELTA: “HARRIS HA CHIARITO PER COSA SI BATTE. LA FIRMA DI TIM È LA SUA CAPACITÀ DI PARLARE COME UN ESSERE UMANO E TRATTARE TUTTI CON DECENZA E RISPETTO...”

BIDEN, 'WALZ FORTE ED EFFICACE, È UN'OTTIMA SCELTA'

SOSTITUZIONE ETNICA - MEME BY EMILIANO CARLI

(ANSA) - La prima decisione importante che un candidato alla presidenza deve prendere è quella del vicepresidente. E Kamala Harris ha preso un'ottima decisione scegliendo il governatore Tim Walz come suo compagno nella corsa alla Casa Bianca". Lo ha scritto Joe Biden su X.

"Conosco Tim Walz da quasi due decenni, prima al Congresso e poi come governatore, ruolo nel quale è stato forte ed efficace. Il ticket Harris-Walz sarà una voce potente per i lavoratori e per la classe media americana. Saranno i più forti difensori delle nostre libertà e della nostra democrazia. E garantiranno che l'America continui a guidare il mondo", ha sottolineato.

OBAMA, WALZ PARTNER IDEALE CON ESPERIENZA E INTEGRITÀ

MICHELLE E BARACK OBAMA

(ANSA) - "Scegliendo Tim Walz come suo vice tra una rosa di democratici eccezionali, Kamala Harris ha scelto un partner ideale e ha chiarito esattamente per cosa si batte... Walz non ha solo l'esperienza per essere vicepresidente, ha i valori e l'integrità per renderci orgogliosi... Ma la firma di Tim è la sua capacità di parlare come un essere umano e trattare tutti con decenza e rispetto": così Barack e Michelle Obama in una nota dove definiscono Walz "un governatore eccezionale" e "un vicepresidente ancora migliore, pronto dal primo giorno".

"Quando un candidato alla presidenza sceglie un compagno di corsa - si legge nella nota - dice molto su chi è e che tipo di presidente sarà. Sceglie qualcuno inesperto e divisivo che approfondirà le nostre divisioni? O sceglie qualcuno con capacità di giudizio per prendere decisioni difficili e il carattere per credere che ogni voce conta e che tutti meritano pari opportunità?

Il governatore Walz non ha solo l'esperienza per essere vicepresidente, ha i valori e l'integrità per renderci orgogliosi. Come governatore, Tim ha aiutato famiglie e aziende a riprendersi dalla pandemia, ha istituito un congedo parentale retribuito, ha garantito il diritto all'aborto e ha messo in atto misure di sicurezza sulle armi di buon senso per mantenere le comunità al sicuro.

barack e michelle obama

Ma la firma di Tim - sottolineano gli Obama - è la sua capacità di parlare come un essere umano e trattare tutti con decenza e rispetto, il che non sorprende considerando il fatto che ha prestato servizio nella Guardia Nazionale per 24 anni e ha lavorato come insegnante di studi sociali al liceo e allenatore di football prima di essere eletto al Congresso".

"Come la vicepresidente Harris, il governatore Walz crede che il governo lavori per servirci. Non solo alcuni di noi, ma tutti noi. Ecco cosa lo rende un governatore eccezionale, e questo lo renderà un vicepresidente ancora migliore, pronto fin dal primo giorno. Michelle e io non potremmo essere più felici per Tim e Gwen, la loro famiglia e il nostro Paese", concludono.

